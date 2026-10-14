El patio de la Seccional 8ª se convirtió en escenario de un incidente que obligó a movilizar a los Bomberos Zapadores durante la tarde del martes. Varias motocicletas que permanecían secuestradas en la dependencia policial fueron alcanzadas por un incendio que se desató dentro del predio.
Incendio de tres motos en el patio de la Seccional 8va; un detenido bajo sospecha
Varias motocicletas que permanecían secuestradas en el patio de la dependencia policial fueron alcanzadas por un incendio. Una de las hipótesis apunta a un detenido alojado en un calabozo que da hacia ese sector, aunque su eventual responsabilidad deberá ser establecida durante la investigación.
El episodio fue advertido por los propios efectivos que cumplían servicio en la comisaría. La presencia de humo que llegaba desde el patio encendió las alarmas y puso en marcha el procedimiento para controlar la emergencia.
Los policías dieron aviso al sistema de emergencias 911 y, a partir de esa comunicación, se convocó a una dotación de la Agrupación Bomberos Zapadores. Los rescatistas trabajaron en el lugar hasta conseguir extinguir el foco ígneo.
El operativo que se dispuso por lo ocurrido fue de magnitud e incluyó el corte del tránsito sobre avenida General Paz en ambos sentidos de circulación por casi 1 hora. Cerca de las 19 se normalizó la situación y llevó calma al vecindario
La sospecha apunta a uno de los calabozos
Superada la emergencia, comenzó a tomar forma una hipótesis sobre el posible origen del fuego. Los investigadores no descartan que el incendio haya sido provocado por un hombre que se encontraba detenido en uno de los calabozos de la dependencia, cuyas aberturas dan hacia el sector donde estaban estacionadas las motos.
Por el momento, esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación y deberá ser corroborada mediante las actuaciones correspondientes. No se informaron detalles sobre la cantidad exacta de vehículos afectados ni sobre la magnitud de los daños.
Investigación interna
Como sucede en este tipo de episodios, lo ocurrido fue comunicado al fiscal en turno, que deberá tomar conocimiento de las circunstancias del hecho y de las medidas que correspondan.
En paralelo, las autoridades de la Unidad Regional I pusieron en marcha una investigación interna para reconstruir la secuencia del incendio, establecer cómo se inició y determinar si existieron responsabilidades vinculadas con lo sucedido dentro de la dependencia policial.
El episodio dejó bajo análisis las condiciones en las que se encontraban los vehículos secuestrados y la posibilidad de que el fuego se haya originado de manera intencional.