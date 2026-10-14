Tensión en barrio Guadalupe

Incendio de tres motos en el patio de la Seccional 8va; un detenido bajo sospecha

Varias motocicletas que permanecían secuestradas en el patio de la dependencia policial fueron alcanzadas por un incendio. Una de las hipótesis apunta a un detenido alojado en un calabozo que da hacia ese sector, aunque su eventual responsabilidad deberá ser establecida durante la investigación.