Un automóvil Ford Focus fue afectado este martes por un incendio desatado en el compartimento del motor mientras se encontraba estacionado en la intersección de bulevar Pellegrini y 9 de Julio, en plena Recoleta de la capital santafesina.
Un automóvil se incendió en pleno bulevar Pellegrini de Santa Fe
El incidente se registró a la altura de calle 9 de Julio, durante horas de la tarde. Una dotación de bomberos acudió al lugar y apagó las llamas, que causaron severos daños en el vehículo.
El hecho se registró poco después de las 16, momento en que se dio aviso a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar, sobre la mano sur del bulevar al 2800 y orientado hacia el este, acudió una dotación del Cuartel Central de la Dirección General de Bomberos Zapadores (Zona Centro Norte).
Al arribar, los uniformados constataron el desarrollo de un proceso combustivo sobre el motor del vehículo de color gris, cinco puertas, con motorización a nafta y un equipo de GNC.
Rápidamente, el personal procedió a combatir las llamas mediante el despliegue de una línea de devanadera de una pulgada hasta lograr la total extinción del fuego.
Peritajes
A raíz del accionar del fuego y el calor, el automóvil resultó con daños totales en el compartimento del motor.
Asimismo, la afectación fue parcial en el habitáculo de conducción y las cubiertas delanteras. Además, se registró ampollamiento de la pintura, ahumamiento y ennegrecimiento en el resto de la carrocería.
En la escena se encontraba presente el propietario del coche, un hombre de 36 años, así como también un móvil del Comando Radioeléctrico que realizó tareas de apoyo y seguridad, al ordenar el tránsito.
Tras concluir las maniobras de sofocación y enfriamiento, el personal especializado abocó sus labores a la realización de las pericias correspondientes con el fin de determinar las causas que originaron el foco ígneo.
La unidad de bomberos dio por finalizada la intervención y regresó al cuartel a las 17.39.