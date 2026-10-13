En horas del mediodía de este martes, un operativo llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I concluyó con el secuestro de una singular arma de fuego de fabricación casera y la recuperación de una motocicleta que contaba con pedido de secuestro por robo.
Hallan una "tumbera" y recuperan una moto robada en Santa Fe
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico. La policía trata ahora de encontrar al sujeto que conducía el rodado y portaba la precaria pistola.
Los uniformados realizaban tareas de patrullaje preventivo por la zona de Santiago de Chile al 1500, en la zona suroeste de la capital provincial, cuando un vecino emitió un alerta a la Central de Emergencias 911.
El testigo manifestó a los uniformados que frente a su propiedad se encontraba un vehículo de dos ruedas cubierto con una lona y advirtió que, momentos antes, un sujeto había arrojado un objeto debajo de un automóvil abandonado en la vía pública.
Hallazgo
Al verificar el lugar, la policía constató lo informado e incautó una “tumbera” o arma de fabricación casera, tipo pistola.
Asimismo, al fiscalizar el motovehículo, se logró establecer que el mismo había sido sustraído durante la madrugada de esta misma jornada en calle General López al 4000.
Tanto el arma como la motocicleta fueron trasladadas a la Estación Sur para concretar los peritajes y trámites de rigor, dándose inmediata intervención a la Fiscalía en turno para continuar con las investigaciones correspondientes.