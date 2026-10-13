Condenaron a dos miembros de una banda de cordobeses que cometía escruches en la ciudad de Santa Fe.
Usaban llaves robadas de autos para saquear casas en la ciudad de Santa Fe
Firmaron juicios abreviados, al igual que otros tres cómplices, que podrían ser condenados esta semana. Cometieron más de una docena de hechos entre septiembre y diciembre de 2024.
En una audiencia celebrada en tribunales de la capital provincial, la jueza penal Susana Luna homologó dos juicios abreviados y condenó a Dante Leonardo Monserrat Castañares (30) y Wilian Nahuel Ibañez Díaz (31).
Al primero le impusieron cuatro años y tres meses de prisión efectiva y el pago de 22.000 dólares en concepto de reparación económica. El segundo recibió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y deberá abonar 20.000 dólares para resarcir a los damnificados.
El acuerdo fue impulsado por la fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Laura Urquiza, y el fiscal de Venado Tuerto, Iván Gastón Raposo, junto al abogado particular Juan José Patiño. La resolución dejó acreditado el accionar de la banda en catorce hechos cometidos en la provincia.
Se prevé que esta semana sean condenados los otros tres cómplices de la banda: Jónatan Brizuela, Pablo Rafael Rolandi Aragón y Guillermo Ain García Román. Los tres acusados ya firmaron sus respectivos juicios abreviados, fijando penas de prisión de efectivo cumplimiento y reparaciones económicas en dólares que serán presentadas formalmente ante la Justicia el martes.
Escruches
La investigación penal acreditó que la organización delictiva operó al menos entre septiembre y diciembre de 2024 mayormente en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, aunque también se registraron hechos en Santo Tomé y Venado Tuerto.
El grupo identificaba automóviles, la mayoría marca Toyota, estacionados en inmediaciones de locales gastronómicos céntricos, forzando sus cerraduras mediante violencia o dispositivos electrónicos.
Tras acceder a los vehículos, los sospechosos sustraían la documentación del automóvil y los juegos de llaves de las viviendas de los propietarios. Con la información del domicilio, los miembros de la banda se trasladaban hacia las fincas para ingresar utilizando las llaves robadas o forzando aberturas mientras los dueños se encontraban ausentes.
Entre los botines obtenidos en los catorce hechos figuran miles de dólares en efectivo, sumas en pesos, reales y euros, además de joyas de oro, relojes de alta gama, consolas de videojuegos y computadoras. Para asegurar su huida, la banda empleaba camionetas y automóviles a los que les cambiaban las chapas patentes.
En la etapa final del proceso
Las conductas de Monserrat Castañares e Ibañez Díaz fueron calificadas como coautores de “asociación ilícita”, “hurtos calificados por el uso de llave falsa o sustraída” y “robos calificados en poblado y en banda”.
Ambos imputados admitieron de forma expresa su responsabilidad penal ante la jueza Luna, evitando llegar al juicio oral.
En cuanto a los restantes coimputados, los acuerdos firmados contemplan penas de tres años y siete meses de prisión efectiva y reparaciones de 30.000 y 20.000 dólares. Está previsto que los documentos sean presentados ante un juez esta semana, pero poner fin al proceso judicial iniciado hace dos años.