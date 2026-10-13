Inseguridad

Robaron dos veces el cableado eléctrico de un taller municipal de cerámicas en La Guardia

El establecimiento sufrió dos sustracciones del mismo tramo de cableado eléctrico en un lapso de diez días. El primer episodio fue advertido el 1 de octubre y motivó la intervención de la EPE para reponer la instalación. Sin embargo, el sábado siguiente volvieron a llevarse los cables que conectaban un poste con el medidor del taller.