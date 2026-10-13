Un taller de cerámicas ubicado en la zona de La Guardia fue blanco de dos robos de cables en menos de dos semanas. El hecho más reciente habría ocurrido durante la tarde del sábado, cuando desconocidos sustrajeron nuevamente un tramo del tendido eléctrico que conecta un poste con el medidor del establecimiento. El episodio fue denunciado este martes en la Subcomisaría 6ª.
Robaron dos veces el cableado eléctrico de un taller municipal de cerámicas en La Guardia
El establecimiento sufrió dos sustracciones del mismo tramo de cableado eléctrico en un lapso de diez días. El primer episodio fue advertido el 1 de octubre y motivó la intervención de la EPE para reponer la instalación. Sin embargo, el sábado siguiente volvieron a llevarse los cables que conectaban un poste con el medidor del taller.
La secuencia comenzó el 1 de octubre, alrededor de las 19, cuando personal policial que ingresaba de servicio en el taller de cerámicas de La Guardia advirtió la sustracción de cables correspondientes a la alimentación eléctrica trifásica.
El tramo robado se extendía desde un poste hasta el medidor del establecimiento. Ante la situación, se dio aviso a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que intervino para reponer el cableado y restablecer las condiciones del suministro.
Segundo robo
Sin embargo, la reparación no impidió que el episodio volviera a repetirse. Según la denuncia, el sábado siguiente, cerca de las 19, efectivos policiales comunicaron que habían sustraído nuevamente el mismo sector de la instalación eléctrica.
La reconstrucción inicial ubica el segundo hecho entre las 16 y las 18, una franja horaria en la que los autores habrían aprovechado la ausencia de vigilancia directa para retirar los cables.
La denuncia
El caso fue denunciado el martes, en la Subcomisaría 6ª de La Guardia. El denunciante, un hombre de 43 años domiciliado en esa jurisdicción, aportó los detalles sobre ambos episodios.
La reiteración del robo sobre el mismo tendido es uno de los datos centrales del caso. Después de que la EPE repusiera los cables sustraídos en la primera oportunidad, desconocidos volvieron a llevarse el mismo tramo de la instalación.
Por el momento, no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni sobre la existencia de testigos que permitan identificar a los responsables. Las circunstancias de ambos hechos deberán ser establecidas en el marco de las actuaciones correspondientes.