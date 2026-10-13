El Parque del Sur volvió a quedar en el centro de la escena por el deterioro de sus espacios públicos. Esta vez, los daños alcanzaron a Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, cuyas figuras fueron vandalizadas en el sector conocido como CapiPlaza. Una de ellas perdió uno de sus brazos, mientras que otra exhibe roturas y una reparación provisoria. También aparecieron pintadas sobre los cestos de residuos.
"Capi", la mascota de los Suramericanos, también fue blanco del vandalismo en Santa Fe
Dos figuras de la mascota emblema de los Juegos Suramericanos sufrieron roturas en sus estructuras. A una le arrancaron parte de un brazo y la otra presenta una rotura también en un brazo y una reparación provisoria con cinta. Además se observaron daños en el tradicional paseo.
No hizo falta esperar demasiado para advertir que algo había cambiado en el paisaje de ese espacio verde. Durante el fin de semana, quienes recorrieron el lugar se encontraron con las consecuencias de un nuevo episodio de vandalismo urbano.
Las figuras de Capi, concebidas como parte de una propuesta recreativa e interactiva para el público, terminaron convertidas en blanco de los daños. Una de las esculturas quedó con un brazo arrancado. Otra presenta una rotura similar, aunque en este caso alguien intentó resolver el desperfecto mediante un arreglo precario.
El deterioro no se limita a las mascotas. Los cestos de basura también muestran inscripciones y pintadas, una postal que vuelve a poner en discusión el cuidado de los espacios compartidos.
Una mascota pensada para jugar
CapiPlaza fue concebida como un punto de encuentro dentro del Parque del Sur, con figuras de la mascota de los Juegos Suramericanos que pueden ser intervenidas por los visitantes para dejar mensajes.
Esa posibilidad de interactuar con las esculturas forma parte de la propuesta del lugar. Sin embargo, los daños observados exceden cualquier intervención recreativa: las roturas en las extremidades de las figuras dejaron huellas visibles y alteraron su estado.
La escena tiene, además, un componente simbólico. Capi representa a una competencia deportiva que busca proyectar una imagen de Santa Fe y generar espacios de participación para la comunidad. El deterioro de sus figuras contrasta con ese propósito.
Daños en cestos de basura
Las pintadas sobre los recipientes para residuos completan el panorama. No se trata solamente de una escultura dañada, sino de distintas señales de deterioro que afectan al mobiliario urbano del parque.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre los responsables ni sobre eventuales medidas para reparar los elementos afectados. Mientras tanto, las figuras de Capi y los cestos intervenidos exhiben las consecuencias de una conducta que perjudica un espacio destinado al disfrute de los vecinos.