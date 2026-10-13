En el Parque del Sur

"Capi", la mascota de los Suramericanos, también fue blanco del vandalismo en Santa Fe

Dos figuras de la mascota emblema de los Juegos Suramericanos sufrieron roturas en sus estructuras. A una le arrancaron parte de un brazo y la otra presenta una rotura también en un brazo y una reparación provisoria con cinta. Además se observaron daños en el tradicional paseo.