Presunta muerte natural

Hallaron muerto a un hombre en situación de calle cerca del Hospital de Niños

La persona fue encontrada sin vida en avenida Masconi al 2200, en la ciudad de Santa Fe. Un compañero que también vive en la calle alertó al personal de seguridad del centro de salud y una médica constató el fallecimiento. Se presume que se trató de una muerte natural, la PDI realizó peritajes para establecer las circunstancias del fallecimiento.



