Un episodio que combina un presunto robo, una agresión física y un incendio es investigado en Sauce Viejo, luego de un procedimiento policial que terminó con dos hombres aprehendidos durante la noche del domingo.
Dos aprehendidos tras un robo, agresión e incendio de una vivienda
El procedimiento se inició durante la noche del domingo, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico observaron a tres hombres que corrían por inmediaciones de las calles 18 y 31, perseguidos por otros dos. Estos últimos denunciaron que los sospechosos habían sustraído elementos de una vivienda, golpeado a su morador y provocado un incendio antes de escapar. Dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Subcomisaría 13.ª.
Todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo realizaba patrullajes preventivos y advirtió una situación llamativa en inmediaciones de las calles 18 y 31. Allí, tres hombres corrían mientras otros dos los seguían.
Al advertir la presencia policial, estos últimos se acercaron a los uniformados y explicaron que los sujetos perseguidos habrían cometido un robo en una vivienda, agredido físicamente a su ocupante y provocado un incendio antes de retirarse del lugar.
Con los datos aportados, los agentes desplegaron un procedimiento que permitió aprehender a dos de los sospechosos. Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría 13.ª, donde quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.
Fuego en la cocina y el comedor
Mientras avanzaba el procedimiento policial, personal de Bomberos intervino en una vivienda de calle 18, donde constató que se había producido un proceso combustivo en uno de los ambientes del inmueble.
Según el informe de la Dirección General de Bomberos, el foco ígneo se había registrado en el espacio destinado a cocina y comedor de una casa compuesta por tres ambientes. Al momento de la llegada de la dotación, el proceso combustivo ya había cesado, por lo que los efectivos realizaron tareas de enfriamiento mediante una línea de alta presión del móvil concurrente.
El fuego provocó daños totales en un sofá de dos cuerpos. También se registraron afectaciones por acción térmica, humo y hollín en los distintos ambientes de la vivienda.
En el lugar se encontraba una mujer de 53 años, identificada por sus iniciales como C. S., quien fue señalada en el parte como madre del propietario del inmueble. El reporte no precisó si la mujer presenció los hechos investigados ni si sufrió alguna lesión.
Investigación en marcha
La intervención policial permitió poner a dos sospechosos a disposición de las autoridades, mientras que el personal de Bomberos confirmó la existencia del incendio denunciado por los perseguidores.
La secuencia relatada por los denunciantes deberá ser corroborada durante la investigación. Por el momento, la información oficial no identifica al morador que habría sido agredido ni detalla cuáles fueron los elementos presuntamente sustraídos.
Tampoco se precisó qué participación habría tenido cada uno de los tres hombres que inicialmente escapaban ni si el tercer sospechoso fue localizado posteriormente.
La causa contempla las figuras de robo, incendio, daños y lesiones, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento. Las circunstancias del ingreso a la vivienda, la agresión denunciada y el origen del fuego deberán ser establecidas a partir de las actuaciones policiales y judiciales.