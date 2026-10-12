En Sauce Viejo

Dos aprehendidos tras un robo, agresión e incendio de una vivienda

El procedimiento se inició durante la noche del domingo, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico observaron a tres hombres que corrían por inmediaciones de las calles 18 y 31, perseguidos por otros dos. Estos últimos denunciaron que los sospechosos habían sustraído elementos de una vivienda, golpeado a su morador y provocado un incendio antes de escapar. Dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Subcomisaría 13.ª.