Conurbano bonaerense

Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina

El ataque ocurrió en una vivienda del barrio La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando el niño estaba al cuidado de la mujer, de 31 años. La Justicia la aprehendió bajo la acusación de homicidio culposo. Ordenaron una autopsia para avanzar en la investigación.