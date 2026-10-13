La escena ocurrió durante la tarde del lunes cuando trabajadores de un jardín de infantes de barrio Yapeyú advirtieron que una puerta y una ventana presentaban daños. El establecimiento también registró el faltante de algunos elementos destinados a actividades con los alumnos. La intervención policial terminó con el secuestro de un arma de fuego de utilería.
Robo, daños y un arma de fuego de utilería en un jardín de infantes de Santa Fe
Trabajadores de un establecimiento educativo advirtieron desperfectos en una puerta y una ventana del salón de usos múltiples, donde se guardaban elementos para las actividades de los alumnos. Tras un aviso al 911, efectivos policiales intervinieron en el lugar y secuestraron un arma de fuego de utilería, que quedó incorporada a las actuaciones.
El episodio movilizó a efectivos de la Seccional 7ma. de la Unidad Regional I luego de que una comisión del sistema de emergencias 911 alertara sobre un presunto hecho de daño en un establecimiento educativo.
Puerta y ventana con daños
Personal del Cuerpo Guardia de Infantería acudió al lugar y tomó contacto con la vicedirectora, quien aportó los primeros detalles sobre lo ocurrido. Según manifestó, trabajadores del jardín habían detectado daños en una puerta y una ventana correspondientes al salón de usos múltiples.
Ese espacio era utilizado para guardar material didáctico destinado a los chicos. Pero el relevamiento no se limitó a los desperfectos en la estructura: también se advirtió que faltaban varios elementos que se encontraban allí.
Entre ellos figuraban paquetes de sal y harina, además de una bolsa plástica que contenía figuras de dinosaurios confeccionadas con goma EVA. Se trata de materiales vinculados con las actividades que se desarrollan habitualmente en el ámbito escolar.
Un arma de utilería
Durante la intervención, los uniformados secuestraron un arma de fuego de utilería. El elemento quedó incorporado a las actuaciones policiales, aunque la información disponible no precisa dónde fue encontrado ni si existe una relación directa entre ese objeto y los daños o los faltantes denunciados.
Tampoco trascendieron, por el momento, datos sobre posibles responsables ni circunstancias que permitan reconstruir cómo se produjo el episodio.
Las actuaciones quedaron sujetas a las diligencias de rigor, con el objetivo de establecer las características del hecho y determinar qué ocurrió dentro del establecimiento educativo.
Por ahora, el caso reúne tres elementos concretos: daños en los accesos a un salón de usos múltiples, la desaparición de materiales utilizados en actividades escolares y el secuestro de un arma de utilería. La investigación deberá establecer si esos indicios forman parte de una misma secuencia.