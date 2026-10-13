Se investiga

Robo, daños y un arma de fuego de utilería en un jardín de infantes de Santa Fe

Trabajadores de un establecimiento educativo advirtieron desperfectos en una puerta y una ventana del salón de usos múltiples, donde se guardaban elementos para las actividades de los alumnos. Tras un aviso al 911, efectivos policiales intervinieron en el lugar y secuestraron un arma de fuego de utilería, que quedó incorporada a las actuaciones.