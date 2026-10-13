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"Tati" Leclercq rompió el silencio a seis meses de la causa por el robo de Propofol

En una publicación de Instagram, la médica relató el impacto personal del proceso judicial y recordó los cambios que atravesó durante el último medio año.

Leclercq está imputada en la causa por el Propofol del Rivadavia.Leclercq está imputada en la causa por el Propofol del Rivadavia.
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Chantal “Tati” Leclercq, la médica imputada por el presunto robo de Propofol del Hospital Rivadavia, compartió una reflexión en redes sociales sobre cómo cambió su vida desde el inicio de la investigación. En su descargo, relató el impacto personal de estos seis meses y expresó: “De la nada, la peligrosa era yo”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Leclercq describió el difícil período que atravesó desde que quedó imputada por administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga el presunto robo de Propofol en el hospital donde trabajaba.

Mirá también“Tati” Leclercq habría estado en el departamento del médico Salazar tras su muerte

“Este año pasé días enteros con psicólogos, psiquiatras y abogados. Días en los que mi vida parecía haber sido repartida entre consultorios y expedientes. Días en los que otras personas hablaban de mí mientras apenas conseguía levantarme de la cama”, escribió.

La médica también señaló que durante este tiempo atravesó cambios personales y encontró nuevas formas de afrontar la situación. Según contó, se volvió “más creyente, más artista”, escribió mucho y reflexionó sobre sus experiencias, aunque reconoció que no siempre tomó las mejores decisiones.

“Me llamaron tantas cosas”

En su publicación, Leclercq repasó las experiencias que marcaron estos meses, desde los errores que asegura haber cometido hasta los vínculos que cambiaron durante el proceso.

La médica reflexionó sobre las pérdidas y los aprendizajes de este período.La médica reflexionó sobre las pérdidas y los aprendizajes de este período.

“Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida, me volví a enamorar, abracé muchos perros y le hice mimos a todos los gatos que encontré, perdí amistades, pero las que quedaron hoy valen mucho más que cualquier otra cosa”, expresó.

También se refirió a las acusaciones y los señalamientos que recibió durante la investigación. “De la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme”, manifestó.

En otro tramo del mensaje, agregó: “Me llamaron tantas cosas que por momentos incluso mi nombre dejó de pertenecerme”.

La causa

Leclercq está imputada en la investigación por el presunto robo de medicamentos anestésicos intravenosos del Hospital Rivadavia y su posible desvío posterior.

fini lanusseLanusse también está procesada en la causa por el presunto robo de Propofol.

En paralelo, declaró como testigo en otra causa que investiga hechos similares en el Hospital Italiano. En ese expediente están procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, por el presunto robo de Propofol y otros insumos médicos.

Por otra parte, se busca determinar si alguno de estos episodios podría tener relación con la muerte de Alejandro Zalazar, el enfermero hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento, con una vía intravenosa conectada a uno de sus pies. Por el momento, esa posible conexión no está incorporada a las causas mencionadas.

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