Escándalo de las "Propofest"

Imputaron a "Tati" Leclercq por un particular hallazgo en el laundry de su edificio

La médica del Hospital Rivadavia quedó formalmente acusada de administración fraudulenta. Un hallazgo clave en un lavaropas y las confesiones sobre el consumo de fentanilo y propofol complican su situación procesal.