Guardia Provincial

Tostado: secuestraron un fusil con mira telescópica durante un control vehicular

Efectivos de la Guardia Provincial inspeccionaron una camioneta en el cruce de las rutas nacionales 95 y 98 y encontraron una carabina marca Savage, modelo Axis, equipada con mira telescópica. El conductor manifestó que el arma no era suya y reconoció que no contaba con la documentación correspondiente. El caso quedó en manos de la Comisaría 1.ª de Tostado.