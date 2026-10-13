Personal de la Dirección General7 Guardia Provincial, Unidad Operativa Regional 6 San Cristóbal, secuestró un arma de fuego durante un control vehicular realizado en la intersección de las rutas nacionales N.º 95 y N.º 98, en la ciudad de Tostado.
Tostado: secuestraron un fusil con mira telescópica durante un control vehicular
Efectivos de la Guardia Provincial inspeccionaron una camioneta en el cruce de las rutas nacionales 95 y 98 y encontraron una carabina marca Savage, modelo Axis, equipada con mira telescópica. El conductor manifestó que el arma no era suya y reconoció que no contaba con la documentación correspondiente. El caso quedó en manos de la Comisaría 1.ª de Tostado.
El procedimiento tuvo lugar el domingo 11 de octubre, alrededor de las 19:55, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta para realizar un control de rutina. Durante la inspección del vehículo, hallaron una carabina de repetición calibre .308, marca Savage, modelo Axis, equipada con mira telescópica.
Consultado sobre el arma, el conductor manifestó que no era de su propiedad y que no contaba con la documentación correspondiente ni con la credencial de legítimo usuario.
Tenencia indebida
Ante esta situación, se dio intervención a la Comisaría 1.ª de Tostado, que continuó con las actuaciones pertinentes por la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, en el marco de una causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
La intervención permitió secuestrar un arma de fuego que era transportada sin la documentación correspondiente, destacando la labor preventiva de la Guardia Provincial y su compromiso con la seguridad pública mediante los controles vehiculares en rutas de la provincia.