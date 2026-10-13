Un hombre de 26 años fue aprehendido en las primeras horas de este martes tras ser sorprendido luego de arrancar los caños de un medidor de gas natural de una vivienda ubicada en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Atrapado cuando intentaba robar caños de bronce de la casilla de gas de una vivienda
Ocurrió durante la madrugada en barrio Barranquitas, en la zona oeste de la ciudad. Personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería sorprendió al ladrón cuando ya había provocado el daño.
El rápido accionar policial permitió secuestrar los elementos sustraídos.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (C.G.I.), dependientes de la Unidad Regional I.
Los agentes acudieron a la intersección de las calles Ecuador y Brasil, en barrio Barranquitas, tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa en la vía pública.
Al llegar al lugar, el personal policial interceptó e identificó al sospechoso.
Durante el chequeo preventivo, los uniformados hallaron y secuestraron varios caños de bronce que llevaba ocultos entre sus prendas.
Posteriormente, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 32 años, quien confirmó que momentos antes había observado al sujeto forzando la caseta de gas situada sobre la vereda de su domicilio para extraer las piezas metálicas.
Actuaciones
El implicado fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría 3ra., donde quedó alojado a disposición de la justicia.
Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una causa caratulada en primera instancia como tentativa de robo.