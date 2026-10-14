Una persona fue filmada mientras viajaba en la parte trasera de un vehículo en movimiento sobre el Puente Pueyrredón, en dirección a Avellaneda. Las imágenes muestran que se trasladaba por fuera de la cabina mientras el rodado continuaba su recorrido.
Peligro en el Puente Pueyrredón: filmaron a una persona viajando colgada de un colectivo
La escena quedó registrada en video mientras el vehículo avanzaba por uno de los principales accesos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense.
El episodio ocurrió en uno de los principales accesos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense de Avellaneda, un corredor por el que circulan diariamente autos particulares, colectivos y camiones.
Una situación de riesgo
En el video se observa a la persona ubicada en la parte trasera del vehículo mientras este avanzaba por el puente. Esa posición la dejaba expuesta a posibles frenadas, cambios de velocidad y maniobras durante la circulación.
Viajar en un sector que no está destinado al transporte de pasajeros implica riesgos, ya que cualquier movimiento brusco puede comprometer la estabilidad de quien permanece allí.
Qué son los puntos ciegos
La presencia de una persona fuera de la cabina también plantea el problema de los puntos ciegos. Se trata de áreas que el conductor no puede observar directamente desde su posición ni mediante los espejos retrovisores.
La visibilidad depende de las características de cada vehículo y de los sistemas de asistencia que tenga incorporados. Aunque las cámaras y otros dispositivos pueden ampliar el campo visual, no eliminan necesariamente todos los puntos ciegos.
Una persona ubicada en la parte trasera puede quedar fuera del campo de visión del conductor, lo que dificulta advertir su presencia durante el recorrido.
Qué se sabe del episodio
Hasta el momento, no trascendieron datos confirmados sobre la identidad de la persona ni sobre las características del vehículo involucrado. Tampoco se conocen las circunstancias en las que comenzó a viajar en ese sector.
Además, no se informó si las autoridades intervinieron ni si se inició alguna actuación vinculada con el hecho.