Empleados y clientes de una estación de servicio de Merlo vivieron momentos de extrema tensión cuando un joven de 20 años derramó combustible sobre los surtidores, un vehículo y una persona que se encontraba junto al auto. Después, intentó iniciar un incendio, pero los trabajadores lograron controlar la situación antes de que tuviera consecuencias más graves.
Tensión en Merlo: roció con nafta un auto y los surtidores e intentó iniciar un incendio
Los empleados actuaron rápidamente con matafuegos y lograron controlar la situación. El episodio ocurrió en una estación del barrio Pompeya y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió este domingo, cerca de las 14.30, en el establecimiento ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia,.
Cómo comenzó el episodio
De acuerdo con las imágenes de seguridad, el joven se acercó a uno de los empleados y le pidió que cargara nafta en un bidón. Una vez que consiguió el combustible, comenzó a arrojarlo sobre el playón de la estación y un auto gris que estaba estacionado junto a uno de los surtidores.
El combustible también alcanzó al dueño del vehículo, que en ese momento estaba contando dinero sobre el capó. La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.
La secuencia quedó registrada por las cámaras
Luego de arrojar la nafta, el sospechoso abrió la puerta del conductor y se sentó al volante del auto. Al mismo tiempo, una mujer que viajaba en el asiento del acompañante salió del vehículo y se alejó corriendo.
Poco después, el joven volvió a bajar, se dirigió hacia uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Más tarde, regresó al auto y revisó sus pertenencias, presuntamente en busca de algún elemento que le permitiera iniciar el fuego.
La intervención de los empleados
Ante el riesgo que representaba la presencia de combustible en el playón y sobre el vehículo, los trabajadores de la estación reaccionaron rápidamente y se acercaron con matafuegos.
La intervención permitió controlar la situación y evitar que el episodio derivara en un incendio de mayores dimensiones. La actuación de los empleados fue clave para reducir el peligro en un lugar donde había surtidores de combustible y personas presentes.
La Policía redujo al sospechoso
Tras lo ocurrido, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo se presentaron en la estación de servicio y redujeron al joven. En el procedimiento también intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.
La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito y quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el accionar policial.
Además, comenzaron las gestiones para solicitar la internación del joven por problemas de salud mental. Hasta el momento, no se informó si la medida finalmente se concretó.