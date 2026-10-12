Dos personas, entre ellas un oficial retirado de la Policía Federal, murieron este lunes tras un grave accidente de tránsito sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en La Plata, en sentido ascendente hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires: dos muertos en un choque auto – moto en la Ruta Provincial 2
Un Fiat Cronos habría intentado cruzar la ruta para retomar el camino hacia la Capital Federal cuando fue colisionado una motocicleta. Ambos conductores murieron en el acto.
Según la información policial preliminar, el hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Kawasaki Ninja. Por causas que se investigan, ambos vehículos chocaron y sus conductores fallecieron en el lugar.
Identificación de las víctimas
El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Gustavo Alberto Giordani, un policía federal retirado que como consecuencia de la colisión, mientras que la segunda víctima era un hombre mayor de edad, cuyo nombre hasta el momento no trascendió, que manejaba el rodado de menor porte.
El Cronos habría intentado cruzar la Ruta 2 para retomar el camino hacia la Capital Federal cuando fue colisionado por la motocicleta en el lateral del lado del conductor.
Peritajes y avance de la investigación
Se aguardan por las pericias y autopsias para avanzar en la investigación, a la vez que, tras el accidente, personal policial y de seguridad vial trabajaron en el lugar.
El carril rápido de la mano ascendente estuvo reducido, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución.