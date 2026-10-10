Nuevos desafíos urbanos

Ciclistas, corredores y automovilistas: el desafío de convivir en los espacios públicos de Santa Fe

Franco Romanello, presidente de Factor Vial, habló en Primera Mañana, por CyD Litoral, sobre el encuentro realizado en el Concejo Municipal para debatir cómo mejorar la convivencia entre quienes utilizan las calles, parques y costaneras. Planteó la necesidad de sumar infraestructura, corredores seguros y educación vial.