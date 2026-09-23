Luego de los reclamos de ciudadanos de Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe, quienes solicitaban una franquicia gratuita total del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (nuevo SEOM) por su condición de frentistas -tema que fue de público conocimiento-, funcionarios del municipio recibieron a vecinalistas de todo el barrio Candioti, incluido Norte.
Acercan posturas para "flexibilizar" el SEOM en barrio Candioti: cuáles serían los cambios
Funcionarios municipales y vecinos de esos sectores céntricos de esta capital -también del Puerto- dialogaron sobre la posibilidad de dos liberalizaciones en las franquicias del estacionamiento medido. El tema deberá ir al Concejo.
También asistieron integrantes de la Asociación Civil Vecinos Puerto de Santa Fe; de barrio Mariano Comas, República del Oeste y Zona Sur Pedro A. Candioti de esta capital, de acuerdo a lo informado por fuentes municipales. La reunión fue a puertas cerradas: no se permitió el ingreso a la prensa.
El encuentro tuvo lugar en la Estación Belgrano, y se prolongó por unas dos horas. La idea fue escuchar todo lo que tenían para decir los vecinos, y dar a conocer muchos de los detalles del sistema de estacionamiento medido, que implica la implementación de una nueva red semafórica, decrementadores y cámaras en tiempo real.
Por parte del municipio estuvieron el secretario de Gobierno, Control, Seguridad y Movilidad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; y el subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, Raúl Hurani. De los vecinalistas, hablaron con la prensa Matías Galíndez y Gabriela Fiameni, de las vecinales Candioti Sur y Norte, respectivamente.
Acercamiento
En principio, y siempre para los frentistas de estos barrios, la franquicia se flexibilizaría una hora más en horario vespertino (de tarde). El beneficio actual se otorga a un único vehículo por unidad habitacional sin cargo por hasta tres horas diarias, según el decreto 00050/2026, que regula el sistema de franquicias.
Además, los frentistas de estos sectores de Santa Fe capital tendrían “gratis” el uso de dársenas los sábados: en estos días, el SEOM funciona de 8 a 13 horas, y “se corta” por la tarde.
Como se sabe los frentistas, para acceder a la franquicia disponible, deben presentar el DNI con domicilio en el área activa del SEOM; el título del automotor o cédula de identificación vigente; la radicación del vehículo en la ciudad, con la constancia de inscripción y/o credencial de pago del Impuesto a la Patente Automotor.
“Muy buena reunión”
“Fue una muy buena reunión. Estuvieron representantes de las vecinales involucradas. Nosotros desarrollamos y explicamos, con gráficos claros, no sólo qué implica la licitación del SEOM, sino también lo que será la nueva red de semaforización”, declaró Mastropaolo en diálogo con los periodistas.
Se dieron detalles sobre las ventajas operativas y tecnológicas que conlleva el Fondo de Movilidad, “que nutre no sólo el SEOM, sino el sistema de ciclovías, sendas peatonales y nuevos espacios que se creen. Además, explicaron cómo será el nuevo centro de monitoreo. Esta gestión municipal da la cara a los vecinos”, recalcó.
Habrá modificaciones en estas zonas pero para frentistas, “para esta figura en particular”, aclaró el secretario. “Hay márgenes para una liberalidad mayor a la que hoy tenemos dentro de la ordenanza de SEOM (N° 13.019). No obstante, hay una licitación que cumplir, y un contrato vigente”, aclaró Mastropaolo.
“Creo que debemos hacer eficiente lo que tenemos hoy; esto es, buscamos generar una dinámica lo más ejecutiva posible y más tecnológica, para que realmente la gente entienda los beneficios que genera este sistema de estacionamiento medido y otros subsistemas de movilidad, como las bicis públicas”, adujo luego.
Qué se detectó
Según el funcionario, desde el área de Control se detectó que el mayor uso de la franquicia por parte de los frentistas de esos barrios es a la tarde. A la mañana, un frentista -por lo general- se va a trabajar y se lleva el auto; en horarios vespertinos, lo deja dentro de la zona SEOM, donde está su derecho de frentista.
“Así, lo que buscamos es extender temporalmente ese derecho para que a la tarde, por ejemplo, una persona que vuelve de trabajar deje su auto más tiempo (con franquicia) en la dársena. Además, buscamos también ampliar este beneficio los días sábados”, apuntó Mastropaolo.
La propuesta se deberá convertir en un mensaje con un proyecto de ordenanza y ser remitida al Concejo para su tratamiento.
“Creo que desde el Ejecutivo, como nos pidió el intendente Juan Pablo Poletti, se hizo su máximo esfuerzo dentro de una licitación adjudicada, más aún considerando que hay un contrato vigente que implica responsabilidades para el municipio, siempre teniendo en cuenta el bien de toda la sociedad, no de sectores puntuales”, resaltó.
“Sabor a poco”
Por otro lado, Matías Galíndez valoró que se haya abierto una instancia de diálogo. “Consideramos que llega tarde; pero bueno, es importante que podamos dialogar y llegar a transmitir los reclamos de los vecinos”, dijo el presidente de la vecinal Candioti Sur.
Lo que se pidió fue la eximición total a los frentistas del pago del SEOM, aclaró. “Luego de los planteos que nos hicieron los funcionarios, no logramos esa flexibilidad; se nos propuso una hora más de franquicia y la liberalización los sábados. Es algo, y aunque nos vamos con sabor a poco, es un primer paso”, declaró.
“Siempre estuvimos de acuerdo con que hay que ordenar la movilidad en Santa Fe, teniendo en cuenta el SEOM y demás subsistemas de transporte. Pero no estamos de acuerdo en que el frentista deba ser el que tenga que financiar el Fondo de Movilidad”, expresó su postura.
Gabriela Fiameni contó que las argumentaciones oficiales respecto de la eximición total de la franquicia “tienen relación con las posiciones respecto de la movilidad y cómo quiere el municipio manejar la cuestión del estacionamiento medido”.
Luego agregó que desde la vecinal Candioti Norte se aportaron algunas propuestas respecto a un remarcado de las dársenas, incluso la posibilidad de que los frentistas puedan estacionar sus coches frente a sus propios garajes.
“Nos dijeron que esto se va a analizar, porque en realidad hay imposibilidades técnicas con relación a las ordenanzas vigentes. No obstante, (los funcionarios) lo van a tener en cuenta como una forma de ampliar la disponibilidad del estacionamiento para los frentistas”, cerró Fiameni.