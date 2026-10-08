Este jueves se conmemoran 20 años de la llamada tragedia de Ecos, un brutal siniestro vial que provocó la muerte de 12 personas, bautizado como el Día del Estudiante Solidario.
A 20 años de la tragedia de Ecos que provocó la muerte de 12 personas
El accidente se llevó las vidas de nueve estudiantes y una docente, que iban a bordo de un ómnibus, y los dos ocupantes del otro vehículo.
El 8 de octubre de 2006, nueve estudiantes y una docente del Colegio ECOS de Villa Crespo (CABA) regresaban de un viaje solidario en la Escuela N° 375 de El Paraisal (Chaco) cuando el micro en el que viajaban chocó contra un camión en el kilómetro 689 de la Ruta 11.
El accidente de tránsito fatal se registró en jurisdicción del departamento Vera de la provincia de Santa Fe.
Día del Estudiante Solidario
El Día del Estudiante Solidario se conmemora cada 8 de octubre en Argentina en memoria de la tragedia ocurrida en la Ruta Nacional 11.
A partir de 2007, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al calendario académico el Día del Estudiante Solidario en conmemoración a los estudiantes y la docente del colegio ECOS que perdieron la vida en un siniestro vial cuando regresaban de una actividad solidaria en la Escuela N° 375 de El Paraisal, en la provincia de Chaco.
Familiares y amigos de las víctimas, se organizaron en la lucha para exigir que la Seguridad Vial sea política de Estado y reafirmar que se trata de tragedias evitables.
Se propone que, durante la semana del 8 al 12 de octubre, docentes y estudiantes desarrollen actividades para la promoción y difusión de acciones solidarias en sus comunidades.
"SOLIDARIDAD que implica respetar la realidad del otro, sus costumbres y su cultura. SOLIDARIDAD que no espera nada a cambio. SOLIDARIDAD de saber que siempre algo uno tiene para dar", una frase destacada oficialmente por Nación sobre la carta leída por los padres de la tragedia en el año 2007.