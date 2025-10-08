8 de octubre

Día del Estudiante Solidario, una fecha que nació del dolor y transformó la conciencia vial argentina

Se trata de una fecha -instituida por el Ministerio de Educación de la Nación- que nació de la tragedia, pero busca reafirmar el valor del compromiso social de los jóvenes , recordando que la solidaridad, la empatía y el cuidado del otro son pilares para una sociedad más justa y segura.