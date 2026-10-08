La mañana comenzó con cielo cubierto y 15°C en la ciudad de Santa Fe. A eso se suma una jornada con viento del sur, posibilidad de lluvias aisladas y varios trabajos programados que pueden complicar la circulación o afectar el suministro eléctrico en distintos sectores.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 8 de octubre
En menos de cinco minutos, repasá la información que puede cambiar tu recorrido, tu horario de salida o tus planes para este jueves 8 de octubre. El estado del tiempo, los desvíos del Puente Carretero y las zonas donde habrá interrupciones de luz son los principales puntos a tener en cuenta.
Si vas a salir temprano, conviene mirar especialmente dos cuestiones: las condiciones de las calles y rutas por las lluvias y los cortes de luz previstos durante buena parte del día.
Clima: una mañana nublada, viento del sur y posibles lluvias
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional suministrado para esta nota, Santa Fe comenzó el jueves con 15°C, cielo cubierto y 94% de humedad. El viento soplaba del sudoeste a 21 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros.
Durante la mañana continuará el cielo nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10%, aunque el viento del sector sur tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Para la tarde aumenta la posibilidad de lluvias aisladas, con una probabilidad estimada entre 10% y 40%. La temperatura llegará a una máxima de 21°C.
Por la noche continuará el cielo nublado, con unos 16°C y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.
El pronóstico extendido anticipa un descenso térmico para el viernes, con una mínima de 13°C y máxima de 18°C. El sábado se esperan entre 13°C y 19°C, mientras que el domingo los registros estarán entre 14°C y 21°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana será fresca y el viento del sur puede aumentar la sensación de frío. Además, quienes permanezcan varias horas fuera de casa deberían llevar un abrigo liviano y, por la posibilidad de lluvias aisladas, algún elemento para protegerse de la lluvia.
Tránsito: qué tener en cuenta antes de salir
Las lluvias y lloviznas dejaron calzadas húmedas y resbaladizas y banquinas inestables en rutas de distintas regiones de la provincia. La recomendación oficial es circular con suma precaución.
En el área metropolitana, uno de los principales puntos a considerar es el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe. Por las obras del nuevo puente y sus accesos continúan los cambios en la circulación.
Si viajás desde Santo Tomé hacia Santa Fe, tené presente que el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina continúa operativo el desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por eso, si cruzás entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, reducí la velocidad y seguí las indicaciones del personal policial y la señalización.
En las rutas también hay situaciones que pueden generar demoras. La RN 9 vieja está interrumpida entre Armstrong y Tortugas por anegamientos. El desvío se realiza hacia la Autopista Rosario-Córdoba mediante la RP 15.
En la RN A012 permanece el corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9. Hay desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos en el kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras.
También se informó un camión siniestrado y balizado en el cantero central de la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 60, en la zona de Monje, en sentido hacia Rosario.
Si vas hacia Rosario, prestá atención a las condiciones de la autopista y al sector del camión balizado.
Si vas hacia Santo Tomé, considerá los desvíos del Puente Carretero antes de salir.
Si viajás hacia Paraná, verificá especialmente las condiciones de circulación antes de emprender el recorrido y reducí la velocidad ante calzada húmeda.
Para ingresar al centro de Santa Fe, tené en cuenta que el viento y las lluvias pueden generar superficies resbaladizas. En moto o bicicleta, extremá todavía más las precauciones.
Cortes de luz: las zonas afectadas este jueves
La Empresa Provincial de la Energía confirmó cortes programados para este jueves 8 de octubre en diferentes sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón. La información oficial de la EPE detalla horarios y zonas.
En la ciudad de Santa Fe, habrá interrupciones entre las 8 y las 10 en sectores delimitados por Mitre, Candioti, Vieytes y Risso; López y Planes, San Lorenzo, Colodrero y Zapata; y General Paz, Pizzorno, Lavaisse y Aldao.
También están previstos cortes de 8 a 12 en sectores delimitados por Tte. Loza, Chaco, Arocca y Ponce de León, y por Urquiza, 3 de Febrero, San Jerónimo y Moreno.
Entre las 8:30 y las 9:30 se realizará una interrupción en la zona de Rup. Godoy, Lavaisse, Candioti y Paseo Escalante.
Otros trabajos se extenderán hasta el mediodía: R. Godoy, República de Siria, Llerena y Alvear; y San Martín, 1 de Mayo, Espora y Padre Genesio.
Entre las 9:30 y las 11:30, el corte abarcará el sector delimitado por República de Siria, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén.
Por la tarde también habrá interrupciones: de 11:30 a 13:30 en el sector de Blas Parera, Tte. Loza, Viñas y Río Negro, y de 13:30 a 16:30 en Mariano Comas, San Jerónimo, Larramendi y 9 de Julio.
En Santo Tomé, el corte está previsto de 10 a 11 en el sector delimitado por Derqui, Hernandarias, Castelli y Córdoba.
En Rincón, habrá trabajos de 8 a 11 sobre Ruta Provincial 1, Santa Rosa, Los Timbúes y Callejón Ochotecos, y de 9 a 13 sobre Ruta Provincial 1, Callejón Montenegro, calle 10 y medio y terraplén este.
La EPE advierte que los trabajos pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
Recomendación: si trabajás desde casa, cargá previamente el celular y tené en cuenta que algunos cortes pueden afectar internet, equipos eléctricos y sistemas de apertura o seguridad.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá:
✅ Clima: está nublado, fresco y con viento del sur. Hay posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.
✅ Tránsito: atención especial en el Puente Carretero y en rutas afectadas por lluvias y obras.
✅ Cortes de luz: revisá si tu domicilio está dentro de alguna de las zonas con interrupciones programadas.
✅ Agua: no hay un corte de ASSA confirmado que pueda verificarse para esta edición.
✅ ANSES: hay pagos previstos para determinados beneficiarios.
✅ PAMI: no se encontró una novedad oficial verificable para este jueves que requiera una acción especial.
✅ Qué llevar: abrigo liviano y, si vas a permanecer varias horas afuera, algo para protegerte de la lluvia.
✅ Qué evitar: circular rápido sobre calzada mojada y salir sin revisar el recorrido si tenés que cruzar el Puente Carretero.
✅ Recomendación del día: salí unos minutos antes de lo habitual, especialmente si tenés que atravesar zonas con obras o circular por rutas afectadas por las precipitaciones.