En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 8 de octubre

En menos de cinco minutos, repasá la información que puede cambiar tu recorrido, tu horario de salida o tus planes para este jueves 8 de octubre. El estado del tiempo, los desvíos del Puente Carretero y las zonas donde habrá interrupciones de luz son los principales puntos a tener en cuenta.