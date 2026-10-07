A raíz de la publicación de un video que mostraba la quema de un colchón en la vereda de la zona calles Junín y Las Heras, vecinos de Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe volvieron a comunicarse con El Litoral para expresar su continuo pesar: el riesgo de tener gente durmiendo en espacios públicos y umbrales de las casas del barrio.
En Candioti Sur reiteran su reclamo por los “ocupas” del ex Predio Ferial
Pese a la insistencia de vecinos, los grupos de personas continúan usando el espacio verde y umbrales de viviendas para pasar las noches. Advierten también por “extraños” que deambulan por el lugar.
Como prueba de ello, enviaron fotografías donde se puede apreciar un grupo de individuos con colchones, lones y otros elementos en el espacio verde ubicado detrás de la terminal de ómnibus.
Precisamente, quienes se comunicaron con este medio recordaron un momento bisagra de los últimos años. “El retiro de una porción de la reja que divide la terminal con el ex predio ferial fue una especie de invitación a generar esta situación”, expresaron.
A principios de septiembre, El Litoral recorrió el barrio y notó éstas y otras situaciones que generan molestias diarias entre los vecinos. Olores nauseabundos, orina, basura y otras quejas se reiteran entre los testimonios recogidos.
“Todo resumido en el miedo de tener gente extraña dando vuelta, mirando y conociendo los movimientos de cada casa”, aportaron con suma preocupación.
Fuego
Como se dijo, este martes 6 de octubre, El Litoral publicó un video donde se aprecia en primer plano el incendio de un colchón a plena luz del día.
El hecho ocurrió el 30 de septiembre en la vereda sur de calle Junín casi en su intersección con Las Heras. Precisamente, allí funciona una ONG que brinda asistencia a personas en situación de calle.
La preocupante escena tiene a una pareja entre varias pertenencias en donde se destaca el colchón en cuestión. De repente, la mujer se agacha y enciende fuego. Segundos después, la llama gana en cuerpo y tamaño. De repente, una mujer pasa caminando y advierte la situación.
La reacción de la pareja fue abandonar la escena y dejar el colchón ardiendo. Todo quedó registrado ante los ojos de una cámara de seguridad de la cuadra.
Un número cambiante
En cada requerimiento por parte de este medio, desde la Municipalidad repiten que la cantidad de gente durmiendo en las calles de Candioti Sur es variable. El último recuento informado hablaba de 40, más o menos.
“Hemos hablado con la vecinal, con la municipalidad, con el propio intendente del tema, y siempre nos dicen que van a controlar la situación y ordenarla, pero al día siguiente se repite y nada cambia”, se lamentó un vecino consultado a principios de septiembre. Nada cambió.