En los últimos años El Litoral viene siguiendo de cerca el peligro latente en vecinos de barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe a raíz de la presencia fluctuante (a veces más, a veces menos) de personas en situación de calle en la zona de la terminal de ómnibus.
Un colchón quemado a la vista de todos; la preocupación a flor de piel en Candioti Sur
Las imágenes fueron registradas el 30 de septiembre en la zona de Junín casi Las Heras, donde funciona un refugio para personas en situación de calle. Una situación que vuelve a exponer los miedos de los vecinos ante la presencia de gente durmiendo en umbrales y el ex Predio Ferial.
Como se contó en reiteradas veces, la apertura de la reja divisoria entre la entrada para colectivos y el parque ex Predio Ferial fue una especie de invitación de individuos o incluso familias que buscaron refugio bajo los árboles del espacio verde, o bien, en los umbrales de viviendas del barrio.
Por momentos, se pueden apreciar restos de comida, colchones y prendas colgadas en distintos sectores del paseo público o bien en lotes deshabitados o baldíos. Todo lo cual genera un entendible malestar entre vecinos y habituales concurrentes en ese sector de la capital santa santafesina.
Una muestra
Hubo vecinos que también advierten por la presencia de individuos en situación de calle en las adyacencias de Junín y Las Heras. Muy cerca de allí funciona un refugio que brinda asistencia a quienes lo requieren. Sin embargo, se repiten las presencias extrañas y peligrosas, a los ojos del vecino.
Como muestra, se puede mencionar un hecho ocurrido el miércoles 30 de septiembre sobre la vereda sur de calle Junín. Allí, una pareja prendió fuego a un colchón con todo el riesgo que ello conlleva. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad que además indica la hora: 11:39, a plena luz del día.
Otro dato llamativo, es que las personas que inician el fuego lo hacen a la vista de todos, junto con sus prendas y hacen caso omiso a una mujer que pasa caminando por el lugar. Tras ganar terreno las llamas, los responsables abandonan la escena.
40, más o menos
El Litoral publicó a principios de septiembre una crónica urbana donde reflejó con lujos de detalles el panorama del barrio. En el artículo, por ejemplo, se destaca que hay vecinos que están obligados a limpiar antes de que amanezca.
“La verdad que ya no sabemos cómo reclamar para que nos den una solución, porque es indigno que yo salga de mi casa y tenga que baldear todos los días antes de que pegue el sol en mi vereda para evitar que el olor nauseabundo entre a mi casa”, relató una mujer que vive sobre Las Heras.
En cada requerimiento por parte de este medio, desde la Municipalidad repiten que la cantidad de gente durmiendo en las calles de Candioti Sur es variable. El último recuento informado hablaba de 40, más o menos.
“Hemos hablado con la vecinal, con la municipalidad, con el propio intendente del tema, y siempre nos dicen que van a controlar la situación y ordenarla, pero al día siguiente se repite y nada cambia”, se lamentó otro vecino.
Este reciente episodio con un colchón incendiado vuelve a poner el tema de relieve. A la espera de una solución de fondo, que lleve más tranquilidad a quienes viven en este sector de la ciudad capital.