Santa Fe ciudad

Un colchón quemado a la vista de todos; la preocupación a flor de piel en Candioti Sur

Las imágenes fueron registradas el 30 de septiembre en la zona de Junín casi Las Heras, donde funciona un refugio para personas en situación de calle. Una situación que vuelve a exponer los miedos de los vecinos ante la presencia de gente durmiendo en umbrales y el ex Predio Ferial.