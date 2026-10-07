El Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe inauguró una sala destinada al juego de pacientes internados, una iniciativa de la Cooperadora junto con el equipo de Salud Mental y con el aporte de Agrupaciones Unidas de Discapacidad. El espacio también podrá recibir a familiares durante las visitas.
Un espacio lúdico para transformar la internación: el Hospital Alassia estrenó una sala de juegos
La propuesta busca acompañar a pacientes y familiares durante su permanencia en la institución, mediante un lugar de encuentro con juegos, actividades y materiales pensados para diferentes edades.
En diálogo con CyD Noticias, Gladys Mendoza, integrante de la Cooperadora, destacó el trabajo realizado para concretar el proyecto y convocó a los santafesinos a colaborar con nuevos materiales. “Necesitamos que la comunidad sepa lo que la Cooperadora del Hospital de Niños hace por este sector. Hoy llegamos al fin de un sueño”, expresó.
Pablo Ledesma, director del Hospital Alassia, fue otra de las voces que acompañó la presentación. “Yo le daría una importancia vital a la Asociación Cooperadora que desde hace ya unos años, una vez que la logramos normalizar, está permanentemente al servicio de las demandas del hospital”, afirmó.
El director también hizo referencia a la finalidad del nuevo espacio durante la internación. “El objetivo es hacer más corta y mejor la estancia de los niños, los pacientes y sus familias en el tiempo que están internados, que no lo están porque quieran, sino porque tienen una necesidad y que también ayude, por supuesto, a la recuperación del paciente”, sostuvo.
El juego durante la internación
La sala forma parte del trabajo que desarrolla el área de Salud Mental, integrada por psicología, psiquiatría, psicopedagogía y estimulación temprana. En el nuevo espacio funcionan “El Barco” y un taller destinado a adolescentes.
La psicóloga María José Elías explicó el enfoque utilizado por el equipo. “El juego es un modo también como hacer una transformación de lo que es el encierro, el sufrimiento y el aislamiento, la intrusión en el cuerpo, en algo creativo”, indicó.
A su turno, Carla Girord, también psicóloga, describió algunos de los materiales que forman parte de la propuesta. “Tenemos un listado de juegos pero en general el tema cartas son juegos como más específicos y algunos también como más de enigma”, explicó.
El lugar cuenta además con almohadones, mantas y un roperito para guardar los elementos.
También para las visitas
La sala puede ser utilizada por los familiares que concurren al hospital durante la internación.
Por su parte Verónica Rubio, psicóloga del equipo, se refirió particularmente a la presencia de los hermanos. “En este lugar se puede acercar, por ejemplo, también los hermanos que vienen de visita y que sea también un lugar de juego que no tienen en casa”, sostuvo.
La profesional también explicó el lugar que ocupa esta actividad en el proceso de internación: “El juego siempre es una instancia de procesamiento, no, de elaboración de lo traumático que supone este lapso en la vida de un niño que está internado”.
Cómo colaborar
La Cooperadora recibe donaciones destinadas a sumar materiales para la sala. Mendoza precisó qué elementos pueden acercarse. “Son juegos didácticos, son juegos hospitalarios los que están acá”, explicó.
Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con el Hospital Alassia al 4505900 y solicitar el contacto con la Cooperadora.