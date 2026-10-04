El Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia realizó por primera vez en Santa Fe una cirugía de distracción osteogénica mandibular en un recién nacido con secuencia de Pierre Robin, una condición congénita poco frecuente que se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la mandíbula.
Hito médico en Santa Fe: el Hospital Alassia realizó por primera vez una compleja cirugía mandibular en un recién nacido
La inédita intervención pediátrica en el efector santafesino permitió tratar una compleja anomalía congénita y evitar que el recién nacido sea derivado.
Cuando la mandíbula es muy pequeña y está retraída, la lengua puede desplazarse hacia atrás y obstruir la vía aérea, lo que compromete la respiración y la alimentación. La intervención permitió ampliar esa vía y evitar una traqueostomía.
El bebé nació en Reconquista y fue derivado al Hospital Alassia a los ocho días de vida, ante la sospecha de este diagnóstico. Tras confirmarse el cuadro y realizarse la evaluación por parte del equipo especializado, se decidió intervenirlo cuando tenía 20 días.
“Es un hito muy importante para el Hospital Orlando Alassia y el resultado del trabajo de todo el sistema de salud público provincial”, destacó el director provincial de Procesos Hospitalarios de la Secretaría de Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Sebastián Nicolás. En ese sentido, remarcó que el sistema de derivaciones y la articulación entre los distintos niveles de atención permitieron que el niño recibiera la respuesta necesaria dentro de la provincia y que hoy pueda respirar con normalidad.
Nicolás señaló además que estos avances forman parte de una política de fortalecimiento de la atención de alta complejidad, que incluye equipamiento y formación de recursos humanos, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, a cargo de Silvia Ciancio. “Poder resolverlo hoy en la provincia de Santa Fe es una alegría muy grande”, expresó.
Para el director del Hospital Alassia, Pablo Ledesma, el procedimiento refleja el crecimiento del efector público en complejidad y subespecialidades. También destacó el impacto para las familias: “Significa una gran alegría poder brindar este tipo de respuesta” y evitar el desarraigo que supone trasladarse para recibir un tratamiento de estas características, que además requiere una internación prolongada.
Una respuesta de alta complejidad
El cirujano maxilofacial Gonzalo Pucheta explicó que la intervención permitió evitar una traqueostomía y ampliar la vía aérea. “Con esta cirugía evitamos la traqueostomía y las secuelas que puede provocar”, señaló.
El procedimiento consiste en realizar una osteotomía -una sección controlada de la mandíbula- y colocar dos distractores, uno a cada lado. Después de unos días, estos dispositivos se activan de forma progresiva, aproximadamente un milímetro por día, para alargar el hueso y ampliar la vía aérea.
Pucheta indicó que, tras el diagnóstico realizado por el neumonólogo endoscopista Walter Weidmann, se evaluó la posibilidad de realizar la cirugía en el Alassia y evitar así una derivación a Buenos Aires. “Es la primera vez que se hace en Santa Fe, en el Hospital de Niños”, remarcó.
El profesional valoró las gestiones que permitieron contar con el material específico, con la participación del Ministerio de Salud, la Dirección, el Consejo de Administración y la Unidad de Gestión del Hospital. Asimismo, destacó la articulación entre los servicios de Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Maxilofacial, Neonatología, Neumonología, Anestesiología Pediátrica, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Esterilización, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Centro Quirúrgico, junto con distintas áreas de apoyo. “En este hospital hay un enorme valor humano y una sensibilidad social hacia los niños que merece ser destacada”, sintetizó.
Guillermo Iturraspe, jefe de Cirugía Plástica, señaló que este tipo de patologías se presenta en muy pocos nacidos vivos y que, debido a su baja frecuencia y complejidad, la atención suele concentrarse en Buenos Aires. Por las características del caso, fue necesario coordinar a un equipo quirúrgico especializado, anestesiólogos e instrumental específico.
Yanina Brusa, madre del bebé, viajó esta semana desde Calchaquí para uno de los controles de su hijo. Recordó que el niño fue derivado desde Reconquista a los ocho días de vida, con sospecha de secuencia de Pierre Robin, diagnóstico que luego fue confirmado en el hospital de la ciudad de Santa Fe. “Hoy estoy feliz porque mi hijo respira solo, después de más de 40 días intubado y 72 días de internación en Neonatología”, contó. “Gracias, mil veces gracias, a todo el equipo de este hospital por el gran trabajo que hicieron”, expresó.