La cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 también llegó al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.
Los Juegos Suramericanos llegaron al Hospital Alassia para compartir una jornada especial
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó una recorrida al efector ubicado en la capital provincial. Los niños y niñas internados recibieron la visita de la mascota oficial, Capi, y obsequios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Este martes, niños y niñas internados en la sala de Cuidados Intermedios compartieron una jornada especial junto a la mascota oficial de la competencia, Capi, que se acercó hasta el efector para llevarles el espíritu de un acontecimiento deportivo que tendrá a la provincia como protagonista.
La actividad fue encabezada por la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, que estuvo acompañada por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, y la diputada nacional y exvicegobernadora, Gisela Scaglia. Durante la visita, recorrieron la sala de Cuidados Intermedios y compartieron un momento con los pacientes, sus familias y el equipo de salud.
La presencia de la mascota generó un momento de encuentro y distensión dentro del ámbito hospitalario y permitió acercar los Juegos a quienes, por encontrarse internados, no podrán vivir de la misma manera las actividades.
En ese marco, el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó el valor de la jornada, que incluyó una recorrida por las obras edilicias que se encuentran en ejecución, y el proceso de transformación que atraviesa el hospital.
“Hoy recorrimos la obra de la nueva Guardia, que está a punto de finalizar, junto con el departamento de Hemato-Oncología, que está constituido en el mismo espacio físico”, señaló.
Pauloni remarcó que se trata de una intervención de 3.500 metros cuadrados y una inversión que ronda los 20.000 millones de pesos. “Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, estas obras vienen a fortalecer la infraestructura de un Hospital que es referencia en todo el centro norte de la provincia”, sostuvo.
El funcionario explicó que la nueva Guardia contará con 14 camas de internación transitoria, incluyendo habitaciones de aislamiento, mientras que el sector de Hemato-Oncología dispondrá de camas de aislamiento individual. “Con una calidad constructiva enorme, esta obra es un gran impulso para un equipo que trabaja día a día con pacientes pediátricos, muchos de ellos en estado crítico”, destacó.
Acompañamiento a las familias y fortalecimiento de la atención cardiovascular
Durante la recorrida también se visitó “El Refugio”, el espacio destinado a las familias que acompañan a niños y niñas con cardiopatías congénitas durante las cirugías. Se trata de un ámbito especialmente pensado para brindar contención y privacidad durante la espera de los informes médicos.
La visita incluyó además una referencia al angiógrafo pediátrico, que se encuentra operativo desde octubre de 2025 y permitió que, procedimientos de alta complejidad que anteriormente requerían derivaciones, puedan realizarse en el propio Hospital Alassia.
Desde su puesta en funcionamiento, el equipo realizó 72 procedimientos de alta complejidad, fortaleciendo al efector como centro de referencia para la atención cardiovascular pediátrica y otras prácticas especializadas, "con la constitución de un nuevo equipo y fortaleciendo día a día las prácticas que vienen realizando”, explicó Pauloni.
Finalmente, el secretario destacó el impacto integral de las intervenciones que se llevan adelante en el efector. “Toda esta nueva infraestructura del hospital termina transformando este efector de atención pediátrica, que es una referencia a nivel nacional”, concluyó.
De la actividad participaron también el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro; el director del Hospital Alassia, Pablo Ledesma; la subjefa de la Guardia, Estela Imoberdor; el jefe de Oncología, Federico Manni; y referentes de la Fundación Cardiopatías Congénitas, entre otros integrantes de los equipos que trabajan en el efector.