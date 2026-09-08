Deportes y salud

Los Juegos Suramericanos llegaron al Hospital Alassia para compartir una jornada especial

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó una recorrida al efector ubicado en la capital provincial. Los niños y niñas internados recibieron la visita de la mascota oficial, Capi, y obsequios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.