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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 8 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Mitre, Candioti, Vieytes y Risso

08:00 - 10:00 López y Planes, San Lorenzo, Colodrero y Zapata

08:00 - 10:00 Gral. Paz, Pizzorno, Lavaisse y Aldao

08:00 - 12:00 Urquiza, 3 de Febrero, San Jerónimo y Moreno

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Arocca y Ponce De León

08:30 - 09:30 Rup. Godoy, Lavaisse, Candioti y Paseo Escalante

08:30 - 11:30 R. Godoy, Rep. de Siria, Llerena y Alvear

08:30 - 12:30 San Martín, 1 de Mayo, Espora y Padre Genesio

09:30 - 11:30 Rep. de Siria, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén

11:30 - 13:30 Blas Parera, Tte. Loza, Viñas y Río Negro

13:30 - 16:30 Mariano Comas, San Jerónimo, Larramendi y 9 de Julio

Santo Tomé

10:00 - 11:00 Derqui, Hernandarias, Castelli y Córdoba

Rincón

08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Santa Rosa, Los Timbúes y Callejón Ochotecos

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Montenegro, calle 10 y medio y terraplén este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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