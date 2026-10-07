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Cortes de luz para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Trabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di SalvatoreTrabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de conductores y postes, mantenimiento general y trabajos solicitados por terceros.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Menchaca, Storni, Neuquén y Hnos. Figueroa

08:30 - 12:30 Estrada, Azopardo, Zeballos y Vieytes

08:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Javier de la Rosa, Vieytes y Estrada

09:00 - 13:00 Ruta Nac. N 168, Bajada Distefano, Boaglio y De La Salle

09:00 - 13:00 Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Talas (Colastiné)

09:00 - 13:00 Beruti, Larrea, Rosas y Crespo

12:30 - 16:30 Av. A. del Valle, Castelli, Espora y 1 de Mayo

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Chapeaurouge, Rem. de Escalda de San Martín, Gral. Guido y Cervera

08:00 - 10:00 Rivadavia, Belgrano, Frutos y Alberdi

08:00 - 10:00 Frenguelli, 4 de Enero, Almaraz y Lavalle

Rincón

08:00 - 10:00 Gamboa, Ubajay, Santa Rosa y Artiriza

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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