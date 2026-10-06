En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio que necesitás para organizar la jornada: clima, tránsito, rutas, energía, transporte y pagos que pueden modificar tus planes de este martes.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 6 de octubre
La mañana comienza con 13,2°C y cielo parcialmente nublado. Hay desvíos por las obras del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, trabajos en rutas y cortes programados de luz en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera.
Clima: una mañana fresca y una tarde templada
La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 6 de octubre con 13,2°C, 91% de humedad, presión atmosférica de 1012,1 hPa, viento del este a 12 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El cielo se presenta parcialmente nublado. El sol salió a las 6:34 y está previsto que se oculte a las 19:08.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C. Durante la mañana, el cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%.
El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se mantendrán condiciones similares, sin lluvias previstas y con la temperatura llegando a los 24°C.
Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta unos 20°C. El viento rotará al este y tendrá una intensidad estimada de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico extendido anticipa un descenso gradual de las máximas: para el miércoles se esperan 22°C, el jueves 21°C y el viernes apenas 18°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, pero liviano. Las primeras horas serán frescas y húmedas, aunque la temperatura subirá rápidamente durante la mañana y llegará a 24°C por la tarde.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a las rutas
Uno de los principales puntos a tener en cuenta esta mañana es el Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, donde continúan las modificaciones de circulación vinculadas con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina permanece operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la circulación hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por eso, si cruzás entre ambas ciudades durante las primeras horas del día, conviene salir con algunos minutos de anticipación y respetar la señalización, especialmente en los sectores donde se modificó la circulación.
En la RN A012, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Los desvíos están establecidos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada en el kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
También hay una reducción de calzada en la Autopista Santa Fe-Rosario, entre los kilómetros 127 y 126, a la altura de barrio Caima y en sentido hacia Rosario, debido a obras.
La recomendación general para quienes tengan que viajar por rutas de la provincia es consultar el estado de la circulación antes de emprender el viaje, respetar las indicaciones y reducir la velocidad en las zonas intervenidas. La información de tránsito incluida en esta guía corresponde a la actualización de El Litoral de las 7:03 de este martes.
Si viajás hacia Santo Tomé: tené presentes los desvíos de Maciá, Colón y Mitre.
Si vas hacia Rosario: contemplá posibles demoras en la RN 174 y en el sector de obras de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Si tenés que circular por la zona de Ricardone: evitá el tramo cortado de la RN A012 y utilizá los desvíos establecidos.
Cortes de luz: los sectores afectados este martes
La EPE programó interrupciones del servicio eléctrico para este martes en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Monte Vera. El cronograma oficial confirma trabajos que pueden modificar durante algunas horas la disponibilidad de energía.
En la ciudad de Santa Fe están previstos los siguientes cortes:
8 a 10: Ruta Provincial N.º 1, Los Urunday, Callejón Laborie y De Los Eucaliptus, en Colastiné.
8 a 10: Ruta Provincial N.º 1, Las Lilas, Los Zorzales y Guaranimá, en Colastiné.
8 a 12: avenida General Paz, Hernandarias, Lavalle y Pasaje Koch.
8 a 12: Teniente Loza, avenida Santa Fe, Reinares y Chubut.
8:30 a 12:30: Aguado, Pasaje Galisteo, Alberti y Espora.
9 a 13: calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nacional 168 y Las Talas, en Colastiné.
En Santo Tomé:
8 a 9: avenida 7 de Marzo, Candioti, Gaboto y San Juan.
8 a 10: avenida Luján, Buenos Aires, Derqui y Solís.
8 a 10: O. Gelabert, 4 de Enero, Sáenz Peña y Azcuénaga.
En San José del Rincón, el corte está previsto de 9 a 13 sobre Ruta Provincial N.º 1, Callejón Vidal y Callejón Montenegro hasta el terraplén este.
En Monte Vera, habrá una interrupción de 7:30 a 11:30 en barrio Paproki y La Costa.
La EPE advierte que los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo. Si trabajás desde casa, tenés equipos eléctricos conectados o necesitás utilizar algún artefacto durante esos horarios, conviene tomar previsiones.
La información oficial de EPE confirma además que el cronograma puede consultarse por localidad.
También puede interesarte: una jornada especial por la despedida de Messi
Este martes habrá una actividad especial en Rosario vinculada con el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.
El Gobierno de Santa Fe informó que el partido frente a Benín, previsto para las 20, podrá verse en una pantalla gigante instalada en el Parque Héroes de Malvinas, detrás del Museo del Deporte Santafesino. Las actividades comenzarán desde las 17, con música, juegos y propuestas especiales. El ingreso será gratuito.
Para quienes viajen desde Santa Fe hacia Rosario durante la tarde, conviene considerar este movimiento adicional al momento de organizar los tiempos de traslado.
Antes de salir de casa: el checklist de este martes
Antes de cerrar la puerta, repasá:
✅ Clima: 13,2°C durante las primeras horas y máxima prevista de 24°C.
✅ Lluvia: probabilidad muy baja, entre 0 y 10% durante la mañana.
✅ Abrigo: llevá una campera liviana para las primeras horas.
✅ Puente Carretero: continúan los desvíos y modificaciones de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
✅ RN A012: permanece interrumpida en el tramo entre RP 25 y la vieja RN 9.
✅ RN 174: tránsito alternado por trabajos sobre la calzada.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: hay reducción de calzada entre los kilómetros 127 y 126, en sentido a Rosario.
✅ Luz: hay cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera.
✅ Agua: no hay un corte de ASSA incorporado a esta guía por falta de confirmación oficial vigente.
✅ Pagos: este martes continúa el cronograma de haberes provinciales y conviene consultar Mi ANSES para verificar fechas individuales.
✅ Traslados: si cruzás el Puente Carretero o circulás por sectores con obras, salí con tiempo.