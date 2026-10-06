Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 6 de octubre

Mañana fresca y una tarde templada. Créditos: Flavio Raina

Tránsito en rutas y accesos de Santa FeCréditos: Manue Fabatia

Mirá también

Martes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24°C en la ciudad de Santa Fe

Mirá también

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Mirá también

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera

Mirá también

Cuáles son las principales preocupaciones entre quienes deben alquilar en la ciudad de Santa Fe

Mirá también

La Sala Mayor reabre sus puertas con una función gratuita