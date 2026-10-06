Pronóstico

Martes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 13,2°C, 91% de humedad y cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con una máxima de 24°C y baja probabilidad de precipitaciones.