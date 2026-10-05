El Teatro Municipal “1° de Mayo” de la ciudad de Santa Fe abrirá nuevamente las puertas de su Sala Mayor tras cerca de cinco meses, momento desde el cual el inmueble declarado Monumento Histórico Nacional transita por distintas tareas de refacción y puesta en valor.
La Sala Mayor reabre sus puertas con una función gratuita
Con la puesta en escena de la Banda Sinfónica Municipal y la presentación del espectáculo “Voces de la Tierra”, el coliseo mayor de la ciudad reabre sus puertas tras la puesta en valor de sus instalaciones.
Para la reapertura se presentará la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por el Maestro Omar Lacuadra y co-dirigida por el Maestro Víctor Malvicino, con el espectáculo denominado “Voces de la Tierra”. La cita tendrá lugar el jueves 8 de octubre a las 20:30 con entrada libre y gratuita, con retiro previo a través de la boletería del teatro de martes a jueves de 8 a 13 y de 16 a 20.
Las obras
El Teatro Municipal de la ciudad abrió sus puertas por primera vez un 5 de octubre de 1905 con la interpretación de la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli. A 121 años de aquella función, el edificio diseñado por el arquitecto francés Augusto Plou transita por un período de refacciones y puesta en valor que contempla la recuperación de fachadas, el hall principal y cubiertas, bajo un esquema de intervención artesanal para preservar el patrimonio santafesino. La inversión erogada por el Gobierno de la Provincia para las obras supera los $480 millones. El objetivo de los trabajos es resguardar y resignificar uno de los bienes más emblemáticos de la identidad urbana santafesina.
En ese marco, ya se finalizaron las obras en el hall principal que apuntaron a recuperar el esplendor original y reinstalar su carácter ceremonial, de alto valor artístico por la riqueza de sus decoraciones en muros, aberturas y cielorrasos.
Por otra parte, a fin de garantizar la estanqueidad del conjunto, se realizó la renovación integral de cubiertas del escenario principal, reparación de fisuras, nuevas pendientes y bajadas pluviales, intervenciones fundamentales para proteger y conservar el patrimonio. La resolución de esta patología crítica resulta indispensable para asegurar el normal desarrollo de los espectáculos, resguardar el equipamiento técnico y optimizar las condiciones de trabajo del personal operativo. Complementariamente, se contempla la impermeabilización de las cubiertas planas existentes y la readecuación integral del sistema de desagües pluviales del edificio.
Además, como parte de la puesta en valor, se realizó la limpieza completa de la histórica araña que perteneciera al Cabildo de Santa Fe y que desde 1973 embellecer el hall del teatro.
La intervención abarca las obras que fueron comprometidas por el Gobierno Nacional y que no fueron terminadas por falta de financiamiento. Entre ellas también se están restaurando las fachadas del cuerpo principal, con trabajos que apuntan a su conservación y a su valorización mediante un sistema de iluminación ornamental especialmente diseñado bajo estándares internacionales aplicables a edificios patrimoniales. Esta iluminación permitirá realzar la presencia del teatro en el paisaje urbano nocturno, devolviéndole su protagonismo simbólico.
Pueblos y territorio
“Voces de la Tierra” es un espectáculo emotivo que remite a la fuerza de los pueblos y a la memoria de sus raíces. El repertorio reúne obras maestras de la literatura para banda sinfónica que conectan identidades y paisajes sonoros universales.
Sobre el concepto del concierto, el director de la Sinfónica Municipal, destacó: “La idea es expresar la identidad cultural y el vínculo entre los pueblos y su territorio, buscando reflejar los distintos paisajes culturales y tradiciones populares a través de la música. Cada pueblo encuentra en su arte una forma única de expresar su identidad y pertenencia”.
Las obras seleccionadas para el programa construyen un arco dramático único. American Overture (Op. 13), de Joseph Willcox Jenkins abrirá la noche reflejando de forma festiva y rítmica la alegría del reencuentro; October, de Eric Withacre es una obra contemplativa e íntima que remite a la transformación y a los cambios propios de la estación que se contemplan durante este mes; American Dances (Partes I y II), de Alfred Reed, serán interpretadas por primera vez en la ciudad de forma consecutiva, hecho poco habitual en los escenarios del mundo. “Es una obra con un desafío técnico muy grande y complejidades que demandan muchísimo estudio por parte de los instrumentistas, pero con una belleza incalculable. A diferencia de otras piezas complejas que quedan solo en la destreza técnica, esta obra logra transmitir profundamente todos los sentimientos que uno espera”, expresó el director de la Banda Sinfónica Municipal, Omar Lacuadra.