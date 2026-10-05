En Sunchales

Sancor Seguros celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones

Alrededor de 7000 personas participaron de una celebración única en la ciudad donde nació la compañía. Artistas de renombre nacional; un saludo especial del Presidente de la Nación, Javier Milei; uno de Lionel Messi y un despliegue tecnológico de 500 drones fueron protagonistas de una noche inolvidable.