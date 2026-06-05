Campaña

Sancor Seguros celebra sus 80 años alentando un nuevo sueño mundialista

Con una narrativa épica y emocional, la campaña pone el foco en los valores que unen a la Selección y a la aseguradora —esfuerzo, liderazgo, cercanía y espíritu federal— en un Mundial atravesado por la expectativa de volver a hacer historia.