Contenido realizado por Prevención Salud
Prevención Salud acompañó a “Las Panteras” en sus amistosos frente a Bulgaria en Santa Fe y Rosario
La Selección Femenina de Vóley disputó este fin de semana dos partidos amistosos frente a Bulgaria en las ciudades de Santa Fe y Rosario, en el marco de su preparación para los próximos compromisos internacionales.
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En el primero de los encuentros, disputado el 29 de mayo en el estadio cubierto Ángel Malvicino del Club Unión de Santa Fe, “Las Panteras” ganaron frente al conjunto europeo por 3-0, con parciales de 25-17, 28-26 y 25-12. La gran figura de la noche fue Bianca Cugno con 24 puntos y fue distinguida como la Mejor jugadora del partido. Participaron de la entrega el Sr. Armando Giudici, Gerente de Sancor Seguros Unidad de Negocios Santa Fe, y el Sr. Willy Borgnino, integrante del Consejo de Administración del Grupo Sancor Seguros
Por su parte, el 30 de mayo, en el Estadio del Club Newell’s Old Boys de Rosario, el seleccionado argentino logró nuevamente superar a Bulgaria en 3 sets. Esa noche, Bianca Farriol fue elegida como la figura del partido y la distinción fue entregada por Belén Vilumbrales, jefa de Prevención Salud, Unidad de Negocios Rosario y Diego Zehnder, gerente de Sancor Seguros Rosario.
Prevención Salud -la prepaga de SANCOR SEGUROS- renovó su acuerdo con la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) para 2026, consolidando un vínculo iniciado en 2022. A través de esta alianza, la prepaga continúa acompañando a las selecciones nacionales masculinas y femeninas, incluyendo las categorías formativas Sub 17, con el objetivo de promover hábitos saludables, la medicina preventiva y el desarrollo del deporte en todo el país.
Los encuentros contaron con una gran convocatoria de público en ambas ciudades, con estadios colmados y una destacada presencia de familias, jóvenes, adolescentes y niños que acompañaron a “Las Panteras” y disfrutaron de dos jornadas deportivas de nivel internacional.
“Nos enorgullece acompañar nuevamente a Las Panteras en dos encuentros que tuvieron una gran convocatoria y reflejan el crecimiento que viene teniendo el vóley femenino en todo el país. Desde Prevención Salud creemos que el deporte cumple un rol clave en la promoción de hábitos saludables, el bienestar y la vida en comunidad, especialmente entre las nuevas generaciones”, señalaron desde Prevención Salud.
Los encuentros formaron parte de la preparación del conjunto nacional para las competencias internacionales previstas durante la temporada.
Sobre Prevención Salud
Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.