Encuentros internacionales

Prevención Salud acompañó a “Las Panteras” en sus amistosos frente a Bulgaria en Santa Fe y Rosario

La Selección Femenina de Vóley disputó este fin de semana dos partidos amistosos frente a Bulgaria en las ciudades de Santa Fe y Rosario, en el marco de su preparación para los próximos compromisos internacionales.