Contenido realizado para Prevención Salud
Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, crece en el mercado
En 12 años logró la confianza de 350.000 hogares argentinos y va por más. En una competencia contra jugadores maduros, Prevención Salud ya está entre las cinco primeras del país.
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En las históricas oficinas del Grupo Sancor Seguros, en la tradicional peatonal santafesina, hace años que desembarcó Prevención Salud, la prepaga médica del grupo asegurador nacido en Sunchales y que es el más importante de Argentina.
Mariela Foschia es quien ocupa la gerencia comercial a nivel país y dialogó con El Litoral en un año más que especial: 80 años de Sancor Seguros y 12 años de Prevención Salud.
“Estamos muy contentos con los logros, porque llegar a 350.000 afiliados es todo un logro para los 12 años que estamos en el mercado. Llegar de la mano de la empresa madre e insignia, como es el Grupo Sancor Seguros, asegura un desarrollo comercial sostenido desde el primer día. Tenemos muchas ganas en seguir creciendo a nivel nacional”, explica con mucho orgullo y satisfacción.
“Este número importante de afiliados están distribuidos en todas las provincias de la República Argentina. Tenemos muy buena venta y penetración en el centro geográfico del país, pero también venimos desarrollando muy fuerte lo que es la zona de Neuquén; el norte, lo mismo. Así que tenemos un desafío muy grande por delante para seguir creciendo”, agrega Mariela.
A la hora de dimensionar la expansión de Prevención Salud en estos pocos años, su gerente comercial afirma que “buscamos acomodarnos en lo que es el ranking del mercado de medicina prepaga en la República Argentina. Hoy, con mucho esfuerzo, ya estamos en el quinto lugar y con ganas para desarrollando todos nuestros productos”.
-Más allá de la marca madre, que es el Grupo Sancor Seguros, ¿a qué responde este importante crecimiento y expansión de Prevención Salud?
-En estos primeros 12 años lo que fuimos haciendo es madurar el servicio, el desafío de seguir evolucionando como empresa y hoy el crecimiento se explica desde la calidad de servicio que brindamos a los afiliados. El paso del tiempo hizo que se vayan consolidando varias aristas de esta prestación. Monitoreamos constantemente la satisfacción de nuestros nuestros clientes, en todo el país, pero no solamente de los puntos buenos que nos sirven como bandera dentro de lo que es la venta, sino también “los puntos de dolor” que decimos.
-O sea poder crecer en base a las debilidades del sistema…
-Es que en eso siempre fuimos muy críticos. Nuestro modelo se basa en la innovación, entonces siempre es importante escuchar a los clientes y ver qué tenemos que mejorar dentro de lo que hoy ya ofrecemos. Estamos hoy muy contentos porque básicamente el crecimiento está dado por un servicio que fue madurando: ¡hoy tenemos muy buena opinión por parte de nuestros clientes!
- ¿En qué rango etario se hizo más fuerte Prevención Salud, ya que se advierte un crecimiento determinante de la aplicación?
-Nuestra cartera tiene una edad promedio de 29 años porque somos también la empresa de prepaga más joven y eso tiene una lógica, pero tenemos clientes de todas las edades y lógicamente la mitad de la cartera te diría está concentrada en hasta 45 años. Hoy el objetivo es seguir brindando el servicio y creciendo, pero dando opciones a todos los rangos etarios.
-Hace muy poco Prevención Salud presentó y lanzo “ION” al mercado. ¿De qué se trata?
-Así es, sacamos un nuevo plan, se llama ION y está apuntado el segmento de entre 18 a 35 años. Es un plan que tiene como diferencial, dentro de esto que hablamos de lo tecnológico, la inteligencia artificial y nuestra aplicación (App Mi Prevención) que viene creciendo hace un tiempo y cuya estrategia está anclada en cuatro ejes fundamentales: descanso, alimentación saludable, actividad física y el bienestar emocional. Este último es un punto muy importante, ya que, si bien toda la comunidad con sus afiliados le presta cada vez más atención a este punto con una toma de conciencia en ese sentido, el segmento joven es que como que lo tiene muy internalizado.
Entonces, ofrecemos un buen servicio con sesiones de psicología, algo también lo pueden hacer de manera virtual. Es un método abierto en ese sentido y no tiene copago, que es uno de los diferenciales del plan, como para mencionar una clave además del trabajo con la aplicación.
-En este aspecto determinante del bienestar emocional para los jóvenes, ¿qué tipo de patologías ustedes notan que son las más recurrentes?
-Hay un tema que está vinculado con la ansiedad, ya que siempre decimos que “ellos nacieron con el celular en la mano”: la propuesta de este plan, justamente, es que sea una manera autónoma de llegar a la medicina. Como lo explica nuestro nombre, apostamos a la prevención y la promoción de la salud. Todo empieza, justamente, por lo preventivo.
-Esa idea de “nacieron con el celular en la mano” va derechito a la figura de la aplicación para los jóvenes…
-La aplicación está orientada justamente a eso y todos hoy cada vez somos más conscientes. Para nosotros es importante brindar un servicio de calidad en ese sentido, además de otras bondades del plan, ya que tienen una linda bonificación. Muchos tienen su primer trabajo y está bueno darle previsibilidad al tema de la inversión que ellos hacen dentro de lo que es la prepaga; que no lo vean como un costo sino como una inversión: para eso hay que ofrecerles una contraprestación que sea de calidad y acorde a lo que ellos buscan.
-Más allá de la virtualidad lógica de estos tiempos, ¿se pueden hacer consultas presenciales en Prevención Salud?
-Sí, claramente, porque nuestro modelo de comercialización es también a través de los Productores Asesores de Seguros (PAS) del Grupo Sancor Seguros; muchos de ellos comercializan la prepaga en todos los lugares de Argentina. Tenemos un modelo híbrido en donde muchas veces asesora el productor y otros trabajan con nosotros, pero después el asesoramiento es a través de nuestro cuerpo comercial y de postventa de la prepaga. Tenemos todo: para quien le guste el asesoramiento presencial y para los que eligen el canal de WhatsApp. Hoy estamos ofreciendo diferentes canales de consulta y contratación, en función de lo que nos piden los clientes en Prevención Salud.
Prevención Salud en foco:
* 12 años de crecimiento sostenido.
* 350.000 afiliados.
* En el top 5 entre las empresas de prepaga en Argentina.
* Cuenta con CLARA, una agente de voz basado en inteligencia artificial conversacional, que ya está disponible para sus afiliados.
* Nuevo plan IÓN, orientado al segmento joven.
* App Mi Prevención: una herramienta digital móvil que se basa en los pilares de la medicina de estilo de vida: descanso, bienestar emocional, nutrición y actividad física.