“Sumá chances de vida”

Prevención Salud impulsa nuevas jornadas de donación de sangre para promover una cultura de donación voluntaria y habitual

Tras realizar nuevas campañas en Posadas y Mendoza, la prepaga de SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso con la promoción de la donación voluntaria de sangre e invita a concientizar sobre la importancia de sostener los bancos de sangre durante todo el año.