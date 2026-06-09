Ocho décadas de trayectoria

Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala en el Teatro Colón

La aseguradora líder del mercado argentino reunió a referentes del ámbito público y privado, productores asesores de seguros, colaboradores e invitados especiales para conmemorar ocho décadas de historia y reafirmar su visión de futuro en uno de los escenarios más emblemáticos del país.