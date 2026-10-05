Este lunes 5 de octubre se cumplen 121 años de la inauguración del Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle San Martín 2020.
Hace 121 años se inauguraba el Teatro Municipal 1° de Mayo
La estructura diseñada por el arquitecto Augusto Plou tuvo la puesta en escena de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli.
El 5 de octubre de 1905 se plasmó en realidad el proyecto del arquitecto Juan Augusto Plou, argentino de padres franceses, que había estudiado en la École de Beaux Arts y en la Escuela Especial de Arquitectura de París.
El teatro abrió sus puertas con la puesta en escena de la ópera La Gioconda, del compositor italiano Amilcare Ponchielli, interpretada por la compañía lírica dirigida por el maestro Antonio Marranti.
Detalles de la estructura
Su arquitectura adhiere a las tendencias eclécticas imperantes en la época de su construcción, con un juego ornamental en sus fachadas de pilastras y molduras, y en cuya fachada principal se destaca el grupo escultórico que corona el ingreso.
La sala mayor posee una rica ornamentación de yesería y pinturas murales en su cúpula y arco de embocadura, ejecutadas por artistas de renombre.
El escultor italiano Nicolás Gulli fue creador de los grupos escultóricos en lo alto del edificio que representan alegorías de la Música y la Danza.
Contexto y administración
Los informes señalan que a comienzos del siglo XX, Santa Fe atravesaba un proceso de modernización e impulso cultural, por lo que la construcción de un teatro lírico de gran envergadura respondía a las aspiraciones urbanas y artísticas de la sociedad santafesina.
Tras la inauguración, el edificio quedó bajo la administración de una comisión municipal que otorgaba la concesión a empresarios para la contratación de compañías artísticas nacionales e internacionales, esquema que perduró hasta mediados del siglo XX.