Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Hasta el momento, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad en las rutas y accesos del territorio provincial.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
En el marco de la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen desvíos y modificaciones en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, permanece operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La circulación hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se implementaron desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25.
Se solicita respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada desde el lunes 21 de septiembre, con un plazo estimado de un mes y medio.
Durante la ejecución de las obras, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.
Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.