Todos los años desde 1986, el primer lunes de octubre se celebra el Día Internacional del Inquilino, en coincidencia con el Día Mundial del Hábitat. En este marco, la Municipalidad de Santa Fe convocó a una mesa de diálogo interinstitucional en la que participaron instituciones vinculadas a la temática, e inquilinos autoconvocados.
Cuáles son las principales preocupaciones entre quienes deben alquilar en la ciudad de Santa Fe
El municipio realizó una mesa de diálogo institucional en la que participaron diversos actores vinculados a la temática habitacional. Buscan unificar criterios y brindar soluciones más ágiles a los vecinos. El asesoramiento legal, clave.
La intención fue generar “un espacio de intercambio entre instituciones y organismos vinculados a la cuestión habitacional; realizar un intercambio de experiencias y una identificación de las problemáticas recurrentes de los inquilinos en la ciudad capital”, con eje en “el fortalecimiento de criterios y herramientas de asesoramiento y abordaje”.
Como elemento contextual cabe recordar que El Litoral publicó un artículo sobre un exhaustivo relevamiento del Observatorio Data Encuentro, donde se concluyó que casi el 55% de los santafesinos que son inquilinos destina la mitad o más de sus ingresos para pagar el alquiler.
El alquiler es el último gasto que los inquilinos resignan: el 95,1% está al día con el pago. “Este porcentaje se mantiene alto aún en contextos de crisis: durante la pandemia de Covid-19, con el retraimiento de la actividad y el consumo, representaba el 88% de los casos, por ejemplo”, explicaba aquella crónica.
Por otro lado, el 4,6% de las personas inquilinas encuestadas adeuda hasta dos meses de alquiler, y el 0,3% debe más de dos meses. Y ante la pregunta: “¿Es más fácil o difícil pagar?”, saltó otro elemento significativo del estudio.
En febrero de 2025, 7 de cada 10 encuestados dijeron que les resultaba “más difícil” afrontar el pago. Ahora, 8 de cada 10 inquilinos también admitieron que existen más dificultades, y realizaron recortes para poder abonar el alquiler.
Mesa
En diálogo con CyD Litoral, la directora de Derechos y Vinculación Ciudadana municipal, Florencia Gentile, explicó los alcances de este encuentro en el que participaron las cámaras, los colegios, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Hábitat provincial además de inquilinos autoconvocados.
“Se trató de unificar criterios y poder brindar soluciones prácticas a quienes deben alquilar, para que no tengan que recorrer las distintas oficinas gubernamentales buscando una solución o una orientación, sino que sepan dónde acudir directamente y encontrar respuestas que sean efectivas”, explicó la funcionaria.
Ranking de preocupaciones
-¿Por dónde pasan las principales preocupaciones que se recepcionan por parte de los inquilinos y los alquileres?, se le consultó a la funcionaria.
-Tienen relación con los arreglos y el mantenimiento de los inmuebles alquilados. Lo que nosotros veíamos es que había una suerte de “rivalidad” entre inquilinos y propietarios, o entre los locatarios y locadores. Lo que hacemos es explicar que ambos actores tienen obligaciones y derechos: esto es en simultáneo.
Muchas veces sucede que la gente sabe que tiene derechos, pero no sabe cuál es su responsabilidad. Además, como cambian las normativas, se genera un contexto de incertidumbre donde el inquilino no sabe qué hacer, entra en desesperación, sobre todo cuando aparece la cuestión económica: no sabe cómo afrontar los gastos.
El ciudadano de Santa Fe que alquila debe saber que puede y debe recibir información y asesoramiento previo a la celebración de un contrato de alquiler. En esa instancia previa los inquilinos pueden conocer cuáles son las condiciones que pueden proponer antes de firmar el contrato.
También, intentamos facilitar que las partes se encuentren para llegar a un acuerdo.
“A la hora de celebrar un contrato de alquiler, qué es lo que uno (el locatario) puede solicitar y qué es lo que del otro lado (el locador) va a pedir: en esto también trabajamos en la mesa interinstitucional”, dijo Gentile.
Entre otras preocupaciones, sucede al momento de tener que cerrar un contrato de alquiler y de entregar la llave, se generan tensiones “sobre, por ejemplo, la pintura del departamento: cómo debe entregarse esa vivienda, el tiempo disponible, si va a haber costos extras. Esas son las dificultades sobre las que los inquilinos vienen a consultar con más frecuencia”, adujo.
Percepción y gastos
-Hubo cambios en cuanto a cómo ha sido la percepción del inquilino después de la modificación de la Ley de Contrato de Alquileres?, fue otra de las preguntas.
-Sí, notamos cambios. Antes, la atención de los inquilinos estaba muy enfocada en el valor de las actualizaciones del alquiler mensual, o de las garantías. Hoy, se pone más la mirada en el mantenimiento y los arreglos de las viviendas a ser entregadas, y en cómo se celebra y se finaliza un contrato de alquiler.
Antes había mucha demanda, pero no había oferta: ahora es al revés. Entonces, el inquilino tiene la posibilidad de decidir mudarse, a veces por una cuestión económica y otras porque encontró una mejor ubicación y un costo más adaptado a su bolsillo. La mesa surgió para despejar todas estas dudas que son frecuentes -expresó Gentile.
Funciones e incumbencias
Justamente, ante todas estas dificultades que se detectan entre los inquilinos de Santa Fe, en la mesa interinstitucional “se delimitaron cuáles son las funciones y las incumbencias de cada organismo y de cada oficina, para que el vecino tenga una mejor orientación”, dijo la directora de Derechos Ciudadanos.
Luego, graficó con un ejemplo: “El vecino debe saber que va a llegar a la Municipalidad y va a poder encontrar una parte de la solución; o que la UNL cuenta con consultorios externos de asesoramiento jurídico gratuito, en donde también pueden acercarse. Allí van a recibir otro tipo de respuesta”, cerró.