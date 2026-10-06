Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera
La lista de tareas previstas para este 6 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
08:00 - 11:00 Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista
08:00 - 12:00 Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa
08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Los Urunday, Callejón Laborie y De Los Eucaliptus (Colastiné
08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Zorzales y Guaranimá (Colastiné)
08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Hernandarias, Lavalle y Pasaje Koch
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Av. Sta Fe, Reinares y Chubut
08:30 - 12:30 Aguado, Pasaje Galisteo, Alberti y Espora
09:00 - 13:00 Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Talas (Colastiné)
Santo Tomé
08:00 - 09:00 Av. 7 de Marzo, Candioti, Gaboto y San Juan
08:00 - 10:00 Av. Luján, Bs. As, Derqui y Solís
08:00 - 10:00 O. Gelabert, 4 de Enero, Sáenz Peña y Azcuénaga
Rincón
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Vidal, Callejón Montenegro hasta terraplén este
Monte Vera
07:30 - 11:30 Barrio Paproki y La Costa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.