#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 6 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

08:00 - 11:00 Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista

08:00 - 12:00 Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa

08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Los Urunday, Callejón Laborie y De Los Eucaliptus (Colastiné

08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Zorzales y Guaranimá (Colastiné)

08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Hernandarias, Lavalle y Pasaje Koch

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Av. Sta Fe, Reinares y Chubut

08:30 - 12:30 Aguado, Pasaje Galisteo, Alberti y Espora

09:00 - 13:00 Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Talas (Colastiné)

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Av. 7 de Marzo, Candioti, Gaboto y San Juan

08:00 - 10:00 Av. Luján, Bs. As, Derqui y Solís

08:00 - 10:00 O. Gelabert, 4 de Enero, Sáenz Peña y Azcuénaga

Rincón

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Vidal, Callejón Montenegro hasta terraplén este

Monte Vera

07:30 - 11:30 Barrio Paproki y La Costa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro