Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.
En la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Rincón
La lista de tareas previstas para este 5 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista Mantenimiento de Subestación
08:00 - 12:00 Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa
Rincón
08:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Las Rosas, Los Grillos y Del Rocío
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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