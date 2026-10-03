La red eléctrica de baja tensión de Peyrano será sometida a una renovación integral que contempla el reemplazo de 23 kilómetros de tendido convencional por cables preensamblados y la sustitución de estructuras deterioradas.
Peyrano: renovarán 23 kilómetros de la red eléctrica con cables preensamblados
La obra contempla reemplazar 23 kilómetros de conductores convencionales por cables preensamblados y renovar estructuras deterioradas con nuevas columnas de hormigón armado. El presupuesto oficial supera los $1.217 millones y se presentaron nueve ofertas para ejecutar los trabajos, que tendrán un plazo de 450 días.
La obra, correspondiente a la zona urbana de la localidad del departamento Constitución, cuenta con un presupuesto oficial de $1.217.917.479,67 y un plazo de ejecución previsto de 450 días. Para su realización se presentaron nueve ofertas económicas durante la licitación pública llevada adelante por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El proyecto apunta a mejorar la seguridad y estabilidad del servicio eléctrico, además de fortalecer la infraestructura de la red frente a distintos fenómenos climáticos.
Una red completamente renovada
Uno de los principales componentes de los trabajos será la sustitución de los 23 kilómetros de conductores convencionales existentes por cables preensamblados.
Este sistema utiliza conductores aislados que reducen el riesgo de accidentes asociados al contacto involuntario con las líneas eléctricas. Además, por sus características constructivas, disminuye las posibilidades de conexiones no autorizadas.
La intervención alcanzará la totalidad del tendido de baja tensión previsto en el proyecto y permitirá modernizar una parte significativa de la infraestructura eléctrica urbana de Peyrano.
Nuevas columnas y mayor resistencia ante tormentas
La obra también contempla el reemplazo de estructuras que actualmente presentan deterioro por nuevas columnas de hormigón armado.
La renovación permitirá mejorar las condiciones de seguridad en la vía pública y aportar mayor resistencia mecánica a la red. Según las características del proyecto, la nueva infraestructura contribuirá a reducir las interrupciones provocadas por inconvenientes en el tendido, particularmente ante episodios de viento y tormentas.
Los trabajos podrán incluir además tareas de poda o extracción de ejemplares arbóreos cuando resulte indispensable para ejecutar las tareas previstas.
Nueve ofertas para una inversión de más de $1.200 millones
En la licitación se presentaron nueve empresas y asociaciones, con ofertas que van desde los $877 millones hasta los $1.354 millones, todas más IVA.
Las propuestas económicas fueron:
Proyección Electroluz - Bauza Ingeniería (UTE): $1.354.282.245,83.
Beurba S.A.: $1.013.075.219,28.
Bee Diana: $899.213.480.
Bridge Hydrogen S.A.: $1.139.980.020,99.
Las Heras S.A.: $877.008.826,51.
Servicios Eicha S.R.L.: $938.949.626,16.
Eleczar S.A.: $1.221.800.000.
COEMYC S.A.: $1.204.856.538,77.
Electromecánica Tacuar S.R.L.: $906.124.285,80.
Una vez finalizado el proceso licitatorio y adjudicada la obra, comenzará una intervención que abarcará el tendido de baja tensión de la zona urbana de Peyrano, con el objetivo de avanzar hacia una red más segura, moderna y resistente.