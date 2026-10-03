Departamento Constitución

Peyrano: renovarán 23 kilómetros de la red eléctrica con cables preensamblados

La obra contempla reemplazar 23 kilómetros de conductores convencionales por cables preensamblados y renovar estructuras deterioradas con nuevas columnas de hormigón armado. El presupuesto oficial supera los $1.217 millones y se presentaron nueve ofertas para ejecutar los trabajos, que tendrán un plazo de 450 días.