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Sábado con lluvias y condiciones inestables en la ciudad de Santa Fe

El SMN anticipa una jornada con alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana, descenso de las chances de lluvia por la tarde y una máxima de 22°.

Santa Fe tendrá un sábado con lluvias durante la mañana. Crédito: Fernando Nicola.Santa Fe tendrá un sábado con lluvias durante la mañana. Crédito: Fernando Nicola.
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Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con una temperatura que oscilará entre los 15° y los 22°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se prevé una alta probabilidad de precipitaciones, de entre 70% y 100%, mientras que por la tarde las chances de lluvia descenderán.

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En cuanto al viento, durante la mañana soplará a velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste. Por la tarde, se espera viento del sudeste, también con velocidades de 13 a 22 km/h. Hacia la noche, la intensidad descenderá y se ubicará entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del sudeste.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 15°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 22°. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 16°.

Lluvia del 15 de abril. Foto: Flavio RainaEl viento soplará del noreste y sudeste durante la jornada. Crédito: Flavio Raina

De esta manera, el sábado se presentará con condiciones inestables durante la mañana, una disminución de la probabilidad de lluvias durante la tarde y cielo sin precipitaciones previstas hacia la noche.

Pronóstico extendido

  • El domingo 4 tendrá una mínima de 10° y una máxima de 23°. El SMN no prevé precipitaciones durante ninguna de las franjas del día.
  • Para el lunes 5, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
  • Finalmente, el martes 6 presentará una mínima de 13° y una máxima de 24°. No se esperan precipitaciones.
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