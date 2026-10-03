Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 3 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 11:30 Bv. Gálvez, Laprida, Dorrego y Candioti
08:00 - 11:00 San Lorenzo, 1 de Mayo, Pasaje Irala y Mariano Comas
08:00 - 12:00 Rep. de Siria, Llerena, Rup. Godoy y Alvear
Santo Tomé
07:00 - 11:00 Av. Richieri, Laprade, Candioti y Salta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: