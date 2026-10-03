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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 3 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 11:30 Bv. Gálvez, Laprida, Dorrego y Candioti

08:00 - 11:00 San Lorenzo, 1 de Mayo, Pasaje Irala y Mariano Comas

08:00 - 12:00 Rep. de Siria, Llerena, Rup. Godoy y Alvear

Santo Tomé

07:00 - 11:00 Av. Richieri, Laprade, Candioti y Salta

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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