La Municipalidad de Santa Fe inauguró el Jardín Municipal N° 18 “Alfonso”, ubicado en avenida Mosconi 2150, que comenzará a recibir a 30 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.
Abrió el Jardín Municipal N° 18 en barrio Alfonso con lugar para 30 chicos
El nuevo espacio funciona en avenida Mosconi 2150 y atenderá inicialmente a niños de 45 días a 3 años. La obra demandó una inversión cercana a los $290 millones.
El establecimiento se incorpora a la red municipal de primera infancia y apunta principalmente a familias de los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima. El proyecto había sido impulsado en articulación con la Fundación Hoy por Mañana-CONIN Santa Fe.
Una inversión cercana a $290 millones
Para poner en funcionamiento el jardín, el municipio realizó una remodelación integral del edificio existente mediante recursos del Fondo de Asistencia Educativa.
La licitación había fijado un presupuesto oficial de $280.629.064,97 y un plazo de ejecución de 155 días.
El inmueble fue acondicionado para el funcionamiento educativo y forma parte de un convenio que contempla el uso compartido con la Fundación CONIN.
Cómo funcionará
El jardín abrirá de 7 a 13 y tendrá inicialmente una matrícula de 30 chicos, luego de una convocatoria que registró cerca de 60 inscriptos.
Para acercar la propuesta a las familias, equipos municipales realizaron un relevamiento casa por casa en Alfonso y Santa Rosa de Lima.
Durante la tarde, las instalaciones serán utilizadas por la Fundación CONIN en el marco del acuerdo de cooperación firmado con la Municipalidad.
Tres salas y espacios de estimulación
El edificio cuenta con tres salas pedagógicas destinadas a niños de 1, 2 y 3 años, además de sanitarios, cambiadores, dependencias administrativas y un espacio alfabetizador.
También dispone de un patio central pensado para actividades lúdicas, sensoriales y de estimulación temprana.
Dentro del predio se incorporó además una huerta comunitaria destinada a actividades educativas vinculadas con el cuidado, la observación y el contacto con la tierra.
“Estamos cumpliendo un sueño”
Durante la inauguración, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la ampliación del sistema municipal de jardines y sostuvo que el objetivo es sostener una política de primera infancia con presencia territorial.
“Estamos cumpliendo un sueño: inaugurar el Jardín Municipal número 18”, expresó el mandatario local durante el acto.
La secretaria de Educación, Alicia Barletta, remarcó que el proyecto fue desarrollado junto con distintas áreas municipales, CONIN y el Concejo, y destacó el trabajo previo realizado con las familias de la zona.