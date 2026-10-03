Durante cinco días, la Asociación Suiza Interlaken abrió sus puertas para una nueva edición de la Semana de la Cultura Suiza, una iniciativa que busca mantener vigentes las raíces y tradiciones vinculadas con la comunidad suiza de Franck.
La cultura suiza volvió a ser protagonista en Franck
La 13ª Semana de la Cultura Suiza se desarrolló en la Asociación Suiza Interlaken de Franck. La propuesta reunió muestras artísticas, talleres, literatura, gastronomía, música y danzas, con una programación que combinó las tradiciones de origen suizo con distintas expresiones culturales de la localidad.
La programación comenzó con una muestra de obras de arte y exposiciones vinculadas a los talleres de puntillismo, fotografía y dibujo de la Escuela de Arte y Oficios de la Comuna de Franck. También se incorporó una exposición de antigüedades, generando un espacio para recorrer objetos y expresiones relacionadas con la historia y la cultura.
Las actividades tuvieron entrada libre y gratuita y contaron con el auspicio de la Comuna de Franck.
Idiomas, literatura y sabores típicos
Otro de los ejes de la semana fueron los idiomas. La programación incluyó la participación de los talleres de alemán y francés de la Institución Alemán y Francés, además de una propuesta de idioma italiano a cargo del Círculo Italiano de Franck.
La gastronomía también tuvo su lugar, con la venta de comidas y delicias típicas, además de propuestas como bondipan y pizzas. De esta manera, los sabores se sumaron a las distintas expresiones culturales que atravesaron las jornadas.
La literatura fue protagonista con la presentación de Merceditas, a cargo de Alicia Brunas Paffen, escritora de Humboldt. La actividad contó además con músicos y bailarines que acompañaron la presentación de la obra.
Un cierre con música suiza y argentina
La última jornada reunió distintas expresiones artísticas de Franck y marcó el cierre de la edición 2026. Según explicó la presidenta de la Asociación Suiza Interlaken, fue una noche que permitió integrar las raíces suizas con la identidad cultural de la localidad.
La propuesta contó con la participación de la Peña Itatí y del grupo local El Negro y sus Muchachos, que interpretó tanto música típica suiza como repertorio argentino, incluyendo zambas.
También se realizó una presentación de trajes típicos, sumando otro de los elementos vinculados con la identidad y las tradiciones de la comunidad suiza.
A lo largo de la semana, además, se desarrollaron distintas propuestas artísticas y culturales que permitieron la participación de instituciones, talleres y artistas de la localidad.
De esta manera, la 13ª Semana de la Cultura Suiza cerró una nueva edición en Franck con una propuesta que puso en diálogo las tradiciones heredadas de los inmigrantes suizos con las expresiones culturales que forman parte de la identidad actual de la comunidad.