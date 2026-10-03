13° Edición

La cultura suiza volvió a ser protagonista en Franck

La 13ª Semana de la Cultura Suiza se desarrolló en la Asociación Suiza Interlaken de Franck. La propuesta reunió muestras artísticas, talleres, literatura, gastronomía, música y danzas, con una programación que combinó las tradiciones de origen suizo con distintas expresiones culturales de la localidad.