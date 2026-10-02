Departamento Las Colonias

Segunda Caminata Rosa: un encuentro para concientizar en San Agustín

La actividad se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 19, en la Plaza San Martín. La propuesta es organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín, el SAMCo, el Área de Género e Igualdad y el Área de Cultura y Deportes.