La comunidad de San Agustín volverá a reunirse para promover la prevención y concientización sobre el cáncer de mama con la realización de la Segunda Caminata Rosa, una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro, acompañamiento y sensibilización.
Segunda Caminata Rosa: un encuentro para concientizar en San Agustín
La actividad se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 19, en la Plaza San Martín. La propuesta es organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín, el SAMCo, el Área de Género e Igualdad y el Área de Cultura y Deportes.
La actividad tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a partir de las 19, con punto de encuentro en la Plaza San Martín de la localidad.
Una iniciativa para concientizar
La propuesta es organizada de manera conjunta por la Comuna de San Agustín, el SAMCo San Agustín, el Área de Género e Igualdad y el Área de Cultura y Deportes, que suman esfuerzos para impulsar acciones vinculadas con el cuidado de la salud y la prevención.
La Caminata Rosa apunta a generar conciencia sobre la importancia de la prevención y de los controles de salud, además de brindar un espacio para compartir experiencias y acompañar a quienes atraviesan o han atravesado situaciones relacionadas con la enfermedad.
Una jornada de encuentro comunitario
Además de la caminata, la jornada contará con diferentes propuestas pensadas para compartir entre vecinos, con historias que inspiran, música y momentos de encuentro.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta segunda edición y a formar parte de una actividad que busca transformar el encuentro colectivo en un mensaje de concientización y acompañamiento.
La iniciativa propone, de esta manera, poner en el centro la importancia de cuidarse y acompañarse, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través de una actividad abierta a todos.
“Un paso por la prevención, un lazo por la vida” es el mensaje que acompaña esta nueva edición de la Caminata Rosa en San Agustín.