El paraje Los Zapallos renovó su ingreso sobre la Ruta Provincial N.º 1 con la incorporación de un nuevo cartel identitario que busca reforzar la presencia y la identidad del lugar dentro del corredor costero santafesino.
Nueva imagen para Los Zapallos: renovaron el ingreso sobre la Ruta 1
La intervención fue presentada durante las Fiestas Patronales y forma parte del proceso de puesta en valor iniciado en 2024. El acceso suma una rotonda, iluminación y elementos que buscan representar el vínculo del paraje con el río y su identidad local.
La intervención, impulsada por la Comuna de Santa Rosa de Calchines, fue presentada en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás y se suma a las obras de urbanización y puesta en valor que se vienen desarrollando en el acceso desde 2024.
El nuevo espacio incorpora letras corpóreas con dos denominaciones: “Los Zapallos”, el nombre oficial con el que el paraje figura en la cartografía, y “La Vuelta del Pirata”, el nombre afectivo que utilizan sus habitantes para referirse al lugar.
De esta manera, la intervención busca representar tanto la identidad formal como el sentido de pertenencia de quienes viven en la comunidad.
Un ingreso que busca ordenar y poner en valor el paraje
El cartel fue emplazado en una rotonda ubicada en el acceso a Los Zapallos, que además de funcionar como elemento identificatorio tiene como objetivo contribuir al ordenamiento del tránsito en uno de los puntos de entrada y salida del paraje sobre la Ruta Provincial N.º 1.
La secretaria de Planeamiento de la comuna, Eugenia Cardoni, explicó que la rotonda fue concebida inicialmente como un ordenador de circulación y que el nuevo cartel completa la intervención del acceso.
El diseño incorpora elementos vinculados con el entorno natural. Una de las formas representa una ola en tonos marrones, en referencia al río, mientras que la estructura toma elementos visuales asociados al puente sobre el arroyo Leyes y sus aliviadores, que forman parte del paisaje característico de la zona.
Desde la comuna destacaron que, más allá de su dimensión constructiva, la obra apunta a generar un punto de referencia visible para quienes transitan por el corredor costero y contribuir a que el paraje sea identificado desde la ruta.
Historia, pesca y paisaje como parte de la identidad
Ubicado en la zona ribereña del distrito Santa Rosa de Calchines, Los Zapallos combina atractivos naturales y culturales vinculados con el río y la vida de la costa santafesina.
El paraje es reconocido por sus espacios para la pesca, sus paisajes ribereños y una gastronomía estrechamente relacionada con el pescado de río. A estos atractivos se suman historias, mitos y leyendas que forman parte de la identidad local.
En los últimos años, el lugar también se consolidó como destino para familias que cuentan allí con casas de fin de semana, atraídas por la tranquilidad y el entorno natural.
Durante la presentación del nuevo ingreso, el presidente comunal Carlos Yossen destacó el valor simbólico que tiene para una comunidad contar con un elemento que la identifique frente a quienes circulan por la ruta.
La nueva cartelería, en ese sentido, busca que quienes atraviesan el corredor costero puedan reconocer la existencia del paraje y, al mismo tiempo, reforzar el sentido de pertenencia de sus habitantes.
Una intervención que comenzó en 2024
El nuevo cartel forma parte de un proceso de puesta en valor del acceso a Los Zapallos que la Comuna de Santa Rosa de Calchines comenzó en 2024.
Dentro de ese proyecto se ejecutaron 600 metros de cordón cuneta, junto con dársenas destinadas al estacionamiento y trabajos de iluminación LED a lo largo de la calle Manguruyú.
También se construyó una plazoleta con fondos provenientes de la Secretaría de Turismo de la provincia.